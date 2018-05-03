Звоните в рельсу. Все, что нужно знать о грядущем запрете Viber в России

Скандальные попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram – не последний этап зачистки интернета в РФ. На очереди Viber, который в некоторых странах мира (в том числе и в Украине) даже превосходит Telegram по популярности.

Блокировка Telegram пока приносит больше неприятностей другим сервисам и самом Роскомнадзору, чем непосредственно мессенджеру Павла Дурова. Но если предположить, что рано или поздно работа Telegram в РФ будет полностью заблокирована, а за ней и работа других сервисов, которые не идут на сотрудничество с российскими властями, то пользователям останется буквально звонить “в рельсу”.

Сегодня стало известно о возможной блокировке другого популярного мессенджера Viber. Так что перспектива “рельсы” становится все более реальной.

НВ попробовало разобраться, что угрожает Viber в России, будет ли блокировка эффективнее, чем в случае с Telegram, и как отразится атака на будущем Viber.

Что такое Viber?

Viber – популярный интернет-мессенджер, напрямую конкурирующий с WhatsApp и Telegram.

Сервис разрабатывался двумя гражданами Израиля, которые позже использовали программистов на аутсорс в Беларуси. Viber начал работу в 2013 году и быстро стал весьма популярным в ряде стран, в частности, в странах бывшего СНГ.

В 2014 году Viber был куплен японской компанией Rakuten за $900 млн, принеся своим основным инвесторам 30-кратную прибыль. Штаб-квартира Viber сегодня находится в Люксембурге.

На данный момент Viber можно бесплатно скачать для iOS, Android, Windows, Mac OS, Linux.

Пользователи могут обмениваться текстовыми сообщениями, прикреплять к ним различные файлы, а также осуществлять голосовые и видеозвонки.

В мире насчитывается более 900 млн пользователей Viber.

Что случилось?

Сегодня, 3 мая, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что не исключает возможности блокировки в стране мессенджера Viber.

Министр четко дал понять, что это произойдет, если Viber пойдет по тому же пути, что и Telegram. Иными словами, если у ФСБ возникнут проблемы с получением ключей шифрования от мессенджера.

Если ФСБ не получит от руководства Viber ключи шифрования, то спецслужба может обратиться в суд и получить судебное решение, аналогичное тому, которое привело к блокировке Telegram на территории РФ, пояснил Никифоров.

Позже слова министра связи подтвердил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко. Советник уточнил, что принятие решения о блокировке Viber может занять полгода от момента получения запроса со стороны ФСБ, "как это было в случае с Telegram".

Как ранее сообщало НВ, 13 апреля московский суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Поводом к иску стал отказ сервиса Павла Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Между тем, интернет-сервисы обязаны это делать, это описано в антитеррористическом пакете законов (известном как “закон Яровой”), принятом Госдумой РФ в июне 2016 года.

На текущий момент официальная позиция Viber не озвучена. Но эксперты уже говорят о том, что Viber не сможет выполнить требования ФСБ. В первую очередь, потому что оконечное (end-to-end) шифрование, введеное Viber в 2016 году, в принципе не дает возможности “прослушки”, поскольку ключи шифрования создаются на устройствах пользователей в момент создания чата и остаются там же, т.е. на серверах компании не хранятся. Фактически, “прослушка” возможна только при изменении архитектуры мессенджера.

Какая аудитория у Viber и других мессенджеров в России?

Есть разные данные об аудитории Viber в России. По данным самой компании, состоянием на март 2017 года, в РФ находилось 82 млн пользователей (сомнительно с учетом того, что примерно столько было в стране интернет-пользователей в тот период).

Однако официальные данные Viber очень расходятся с исследованиями. Согласно данным аналитической компании Mediascope, опубликованным на сайте VC.ru в январе текущего года, аудитория десктопной и мобильной версии сервиса составляет почти 21 млн, из них ежедневно мессенджером пользуется 9,5 млн. У Telegram ежемесячная аудитория составляет 10 млн, у Whatsapp – почти 25 млн. Ежедневная – 12,5 млн и 2,7 млн соответственно. То есть пользователи Telegram в том числе намного менее активны, чем пользователи других популярных мессенджеров в России.

Данные: VC.ru

В исследовании Института современных медиа (MOMRI) говорится о том, что на Whatsapp приходится 71% пользователей смартфонов в Москве и 59% - по всей стране, на Viber соответственно 37% и 36%. Это больше, чем у мессенджера Facebook и Вконтакте.

Независимо от реальной цифры, Viber является вторым по популярности мессенджером в РФ, и его блокировка коснется значительно большей части аудитории, чем это касалось Telegram.

Повторится ли с Viber та же история, что с Telegram?

Начало блокировки мессенджера Telegram привело к неожиданным последствиям. Во-первых, оказалось, что у Роскомнадзора не хватает достаточно квалифицированных специалистов, чтобы просчитать все варианты отключения непокорного мессенджера – Telegram продолжает работать у большинства россиян.

На текущий момент Павел Дуров уверенно побеждает Роскомнадзор

Во-вторых, в попытках отключить детище Дурова “спецы” Роскомнадзора успешно забанили целые подсети из миллионов IP-адресов серверов Google, Amazon, Microsoft и других интернет-площадок, в связи с чем в России стали работать с перебоями, а то и вовсе “легли” многие ни в чем не повинные сервисы, также завязанные на эти сервера.

В связи с этим у российских пользователей местами возникали проблемы даже с доступом к стартовой странице Google. В какой-то момент времени оказался заблокирован даже сайт самого Роскомнадзора.

Комментируя эту ситуацию министр связи РФ признал, что решение суда о блокировке Telegram “выполняется с переменным успехом”, но намекнул на продолжение борьбы, уточнив, что “есть соответствующие должностные лица, которые отвечают за эту работу”.

Возможно ли в свете этих событий говорить о том, что блокировка Viber будет более успешной?

Здесь все зависит от того, насколько система серверов Viber похожа на таковую у Telegram.

Павел Дуров использовал большое количество арендованных серверов на разных хостинговых площадках, что и привело к фиаско Роскомнадзора. Оказалось, что невозможно полностью отключить Telegram, не отключив при этом половину всего интернета.

Если сервера Viber также разбросаны по “всему свету”, то история повторится. Если же система завязана на меньшее количество серверов, которые сильнее сгруппированы, то есть шансы на то, что Роскомнадзор справится с задачей.

Как это отразится на Viber?

Все зависит от того, сможет ли Viber противостоять атаке Роскомнадзора. Если израильско-японский мессенджер повторит успех Telegram, то и репутационный выигрыш будет существенным. Viber укрепит свою репутацию и повысит лояльность своей аудитории. О нем будут говорить с таким же героическим пафосом, с каким говорят о Telegram.

Если же Viber рухнет, то репутация мессенджера окажется подорванной даже в странах, где нет никаких блокировок. В таком случае, от этой истории выиграет все тот же Telegram, которому Viber во многих странах наступает на пятки.

Сейчас Viber позиционирует себя как самый безопасный мессенджер. В блоге компании говорится о том, что из-за невозможности читать пользовательские сообщения сервис уже заблокирован в 10 странах мира (среди них Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия). Иранские власти запретили мессенджер три года назад и он лишился 20 млн пользователей.

Как отразится на бизнесе?

В Украине рекламодатели активно переходят в Viber для отправки рассылок и оповещений. Это удобнее и дешевле, чем SMS-сообщения, позволяет вмещать не только текстовый, но и мультимедийный контент.

НВ поговорило с несколькими экспертами относительно ситуации в России и получило неоднозначные ответы. Одни утверждают, что рассылки через мессенджеры в этой стране не так популярны, как у нас. Другие – что бизнес хорошо почувствует на себя последствия блокировки.

«В России, как и в Украине рассылки через Viber стали очень популярны за последние несколько лет. Сейчас рекламодатели поднапрягутся и начнут искать альтернативу. А ее фактически-то и несильно есть. SMS как канал существенно проще Viber. Поэтому надеюсь, что у российских чиновников хватит ума этого не делать. В противном случае это существенно ударит по бизнесу, который работает в ритейле, сервисе, и по потребителям, которым гораздо удобнее получать рассылки с картинками и ссылками, чем простой текст», - комментирует Назар Грынык, CEO агентства мобильного маркетинга LEAD9.

«Не сильно отразится, Viber для рассылок использует небольшое количество крупных бизнесов», - говорит Федор Скуратов, основатель и CEO Combot — платформы для аналитики и маркетинга в мессенджерах. Зачастую для этих целей в стране используется SMS.

Что дальше?

Эксперты предполагают, что судьба Telegram ждет не только Viber, но и другие популярные мессенджеры. В частности, WhatsApp и Facebook Messenger.

Дальше – больше. Уже вовсю обсуждается возможность тотального контроля над VPN-сервисами и прокси, которые сегодня являются простейшим способов обхода блокировок Роскомнадзора.

В частности, есть законопроект, который предполагает составление ряда требований к VPN-сервисам, не исполнение которых приведет к запрету их деятельности на территории РФ. Среди этих требований – ведение логов пользователей, а также запрет доступа к сайтам, которые находятся в черном списке Роскомнадзора.

Проще говоря, российские власти намерены требовать от иностранных компаний, предоставляющих сервисы VPN, осуществлять блокировку неугодных РФ сайтов. Разумеется, зарубежным сервисам нет смысла отягощать себя дополнительными проблемами. Вследствие чего, требования РФ не будут выполнены в 99,9% случаев. А следовательно, VPN-сервисы как таковые окажутся вне закона на территории Российской Федерации.