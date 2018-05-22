Звезда смерти? Huawei анонсировала "очень страшную" технологию в смартфонах

Глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю рассказал, что в компании разрабатывается некая революционная технология.

Ю назвал инновацию "очень страшной в положительном смысле", сообщает Android Headlines со ссылкой на китайские СМИ.

Помимо того, что новый технологический "прорыв" ориентирован на смартфоны, источники не смогли уточнить, будет ли это новое оборудование, программное обеспечение или и то и другое.

В последнем отчете утверждается, что технологический прорыв Huawei может сначала дебютировать на смартфоне линейки Honor во второй половине нынешнего года, но источники пока воздерживаются от более конкретных заявлений.

Инсайдеры предположили, что в Huawei работают над неким программным продуктом, способным значительно увеличить производительность смартфонов. Сейчас Huawei тратит огромные суммы на исследования. Уже сейчас на эти цели в Huawei выделяется около $14 млрд, то в будущем расходы должны достичь суммы в $20 млрд.

Также есть вероятность, что в конце 2018 года Huawei представит смартфон, оснащенный гибким дисплеем. В китайской компании намерены стать первыми и обойти своих принципиальных соперников – Samsung и Apple.

Интересно, что ранее инсайдеры заявили, что Huawei разрабатывает собственную операционную систему в качестве резервного плана, если когда-либо решит отказаться от Android или будет вынуждена отказаться от нее, как недавно ZTE.