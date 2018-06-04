ZTE может вернуться на рынок США, если заплатит огромный штраф - СМИ

США могут в ближайшее время потребовать штраф в размере $1,7 млрд от китайского производителя смартфонов ZTE.

Таким образом адинистрация Трампа надеется ужесточить контроль над китайской компанией прежде, чем разрешить ей вернуться в бизнес, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

При этом американская сторона хочет провести инспекцию на объектах ZTE, чтобы удостовериться, что закупленные у США технические компоненты используются строго по заявленному назначению.

Один из источников сказал, что Вашингтон также хочет, чтобы ZTE заменила свою правление и исполнительную команду в течение 30 дней, но сделка до сих пор не завершена, и источники предупредили, что штрафы являются предварительными, и условия могут измениться. В частности, штраф могут уменьшить до $1 млрд, но при этом ZTE вынуждена будет передать на хранение в США $400 млн в качестве гарантии соблюдения своих обязательств.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце сказал, что он ищет способ вернуть ZTE в бизнес, позже упоминая штраф в размере $1,3 миллиарда и внесение изменений в правление и топ-менеджмент в качестве способа наказания компании. Но возможная реанимация ZTE встретила сильное сопротивление в Конгрессе, где и демократы, и республиканцы Трампа обвинили его в том, что он склонился перед давлением Пекина.

В апреле 2018 года НВ сообщало, что китайская компания ZTE заявила, что прекратила "крупную операционную деятельность" после того, как администрация Трампа запретила ей использовать компоненты, произведенные в Соединенных Штатах. ZTE прекратила "основные операции". На заводе ZTE в Шэньчжэне было остановлено производство. Торговля акциями ZTE приостановлена ​​на несколько недель.

Апрельский запрет был введен после того, как компания в Шэньчжэне признала, что, хотя она уволила четырех старших сотрудников, которые участвовали в первоначальных нарушениях, она не наказала 35 других, несмотря на заверения в явления об обратном.