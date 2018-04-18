ZTE может лишиться лицензии Android из-за санкций США

Запрет импорта комплектующих из США может лишить компанию ZTE лицензии Android.

Если такое решение будет принято, компания сможет выпускать смартфоны под Android, но не сможет устанавливать на них Google Play и другие фирменные приложения, сообщает Android Police.

"ZTE и подразделение Alphabet Inc обсуждают влияние запрета, но обе компании все еще не совсем поняли как будут сотрудничать в будущем", — сообщает источник, знакомый с переговорным процессом двух компаний.

Если Alphabet решит отозвать лицензию Mobile Application Distribution Agreement (MADA), то устройства ZTE лишатся различных сервисов и приложений Google, включая магазин Google Play.

Дело в том, что Android - это программный продукт с открытым исходным кодом, поэтому никто не может запретить ZTE использовать его. ZTE может взять весь исходный код и построить свою собственную ОС, как это сделал Amazon с Fire OS. Скорее всего, запрет коснется пакета приложений Android и сервисов Android с закрытым исходным кодом (включая Play Store), который Google лицензирует для компаний в качестве пакета Google Mobile Services. Android без GMS становится фактически бесполезен на международном рынке.

Если Alphabet в конечном итоге решит отозвать лицензию GMS для ZTE, это принесет гораздо худшие последствия, чем неспособность покупать чипы Qualcomm. Это может означать конец бизнеса ZTE по продаже смартфонов за пределами Китая.

Ранее НВ сообщало, что Министерство торговли США объявило о запрете американского экспорта для китайского производителя смартфонов ZTE. Это означает, что американские компании, такие как Dolby и Qualcomm, не смогут экспортировать какие-либо детали для ZTE в течение семи лет.