Завяли помидоры. Microsoft работает над браузером на основе Chromium

Компания Microsoft строит собственный браузер на базе Chromium для замены стандартного варианта Edge в операционной системе Windows 10.

Такое решение означает, что Microsoft отказалась от стандарта EdgeHTML в пользу Chromium, пишет The Verge.

Новый браузер для Windows 10 получил кодовое название Anaheim, и в нем фирменный движок EdgeHTML заменен на Chromium. По данным журналистов The Verge, "в Microsoft постоянно растет разочарование в вопросах совместимости веб-сайтов и браузера Edge". Также отмечается, что инженеры компании работают с Google для поддержки версии Chrome в операционной системе Windows с поддержкой ARM.

Использование Chromium означает, что сайты будут выглядеть и работать в новом браузере Microsoft точно так же, как они работают в Google Chrome. Ожидается, что Microsoft может оставить бренд Edge и привычный дизайн программы, из-за чего обновление пройдет незаметно для обычных пользователей.

Интересно, что еще год назад, в декабре 2017, Microsoft удалила приложение Google Chrome Installer App из Windows Store, заявив, что оно нарушает политику магазина. Один из разработчиков Chrome рассказывал, что их браузер был удален за использование технологий, которые есть в Edge от Microsoft.

Добавим, что Edge создавался как замена другому стандартному браузеру в Windows — Internet Explorer, у которого сложилась плохая репутация у пользователей. Он, кстати, до сих пор есть в составе Windows 10, только не используется как стандартный. Его можно найти через поиск в системе.

Chrome сейчас - самый популярный браузер на всех устройствах, благодаря популярности Android и росту Chrome на ПК и Mac. Доля Edge в ноябре 2018 года среди веб-обозревателей для персональных компьютеров составила лишь 4,2%.