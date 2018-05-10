Закон суров. Инициатор запрета Telegram в РФ заявил, что все еще доступен в мессенджере

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Глава Роскомнадзора доступен в запрещенном Telegram

Глава Роскомнадзора доступен в запрещенном Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что с ним можно связаться в Telegram.

В этом Жаров признался в беседе с журналистом Сергеем Доренко, сообщает сайт "Говорит Москва". 

Встреча произошла на параде на Красной площади Москвы. В ответ на вопрос Сергея Доренко "могу ли я написать вам сообщение в Telegram" Александр Жаров произнес: "Запросто".

Отметим, что 18 апреля руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что в 2018 году на территории России может быть заблокирована социальная сеть Facebook. Такое решение может быть принято, если компания Facebook не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории РФ. 

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Представители мессенджера в суд не пришли, объясняя это нежеланием "легитимизировать откровенный фарс", но пообещали обжаловать решение.

16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи указание ограничить доступ к сервису. После этого провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Александр Жаров заявил, что ведомство также потребует от Apple и Google удалить приложение Telegram из своих магазинов.

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