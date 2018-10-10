Заговор на заговоре. Зачем США пугает всех китайскими шпионами и запрещает Huawei и ZTE

В США уверены, что власти Китая шпионят за всеми с помощью своей продукции

В сети появились новые доказательства слежки Китая за IT-компаниями США. СМИ нагоняют страх и клеймят китайское производство.

На прошлой неделе издание Bloomberg Businessweek опубликовало расследование, согласно которому китайские спецслужбы уже несколько лет следят за серверами крупнейших американских IT-фирм, включая Apple и Amazon.

По версии еженедельника, армия КНР через свои компании-подрядчики внедряла микрочипы в компьютерные платы, которые заказывал американский производитель Supermicro. Затем, их продукт распространялся по всем крупнейшим IT-компаниям США, и оборудование для слежки попало даже на серверы американских спецслужб.

Bloomberg активно продолжает эпопею с китайским шпионажем, - на этот раз журналисты сообщили о том, что “крупнейшие телекоммуникационные компании США” также использовали оборудование Supermicro, в которое были встроены вредоносные микрочипы для.

Журналисты не пишут название компании, а только ссылаются на эксперта по безопасности Йосси Эпплбом, который якобы и предоставил эти сведения.

“Необычные связи с сервером Supermicro и последующий физический осмотр показали имплантат, встроенный в Ethernet-разъем сервера. Этот компонент, используется для подключения сетевых кабелей к компьютеру”, - рассказал Эпплбом Bloomberg.

По словам Эксперта, такие манипуляции замечались и у других крупных поставщиков компьютерного оборудования, которые имели контракты с подрядчиками в Китае.

Йосси Эпплбом говорит, что американский производитель Supermicro оказался лишь жертвой, а главная проблема лежит в китайской производственной линии.

Действительно ли Китай несколько лет следил за США?

Пока это только догадки. Bloomberg Businessweek заявляет, что их расследование - это “результат сбора информации, отчетов и более 100 интервью, над которыми они работали больше года”.

Журналисты говорят о 17 анонимных источниках в спецслужбах и компаниях, которые подтвердили наличие китайских “жучков” и предварительное расследование по этому делу.

Тем не менее, как Apple, так и Amazon уже несколько раз выступали с опровержением материалов Bloomberg Businessweek и писали, что они никогда не находили вредоносных чипов в своем оборудовании.

Конечно, если данные инсайдеров подтвердятся - можно говорить о тотальном провале американской киберзащиты и разведки, поскольку микрочипами пресловутого Supermicro пользуется вся армия США, а Amazon имеет контракт на предоставление услуг американскому ЦРУ.

А если снова Трамп?

Небезосновательна версия и о простом информационном вбросе администрации президента США Дональда Трампа.

Дескать, источники не названы, компании не подтверждают информацию, но вопрос открыт и меры в отношении китайских производителей могут быть приняты в любой момент.

Точнее, они уже были приняты: несколько месяцев назад, глава США Дональд Трамп запретил использование устройств ZTE и Huawei в правительстве, поскольку “аппаратное обеспечение от китайских компаний может быть угрозой безопасности”.

А после крупного скандала с обвинениями китайской стороны в шпионаже, санкции на их популярную продукцию могут быть сокрушительными.

Зачем это нужно?

Ради денег, естественно. Не стоит забывать о торговом конфликте между США и Китаем: в попытках “сделать Америку снова великой”, Дональд Трамп даже хотел ввести дополнительные тарифы на произведенные в Китае iPhone, чтобы Apple больше работала в США.

Высокотехнологичное производство Китая действительно растет сумасшедшими темпами, и обвинение их в шпионаже вполне может быть политическим шагом, призванным защитить рынок США от современного экономического гиганта.

Остерегаются китайских брендов и в Австралии: на континенте запретили поставку оборудования от компаний Huawei и ZTE для развития 5G-сетей из-за того, что они “могут не предоставить адекватную защиту 5G-покрытия от несанкционированного доступа или вмешательства”.

C запретами или без них, факт остается фактом: крупнейшие производители телекоммуникационных технологий и смартфонов Китая уже выходят в лидеры мирового рынка, и, очевидно, что устоявшихся в этой сфере игроков не устраивает такое развитие событий.

И, напоследок: буквально сегодня в Huawei рассказали о новых микрочипах с искусственным интеллектом Ascend 910 и Ascend 310, который поможет им в конкуренции c такими гигантами, как Qualcomm и Nvidia. Компания также потихоньку начала отказываться от операционной системы Google Android (в частности, в своих smart-часах Watch GT), что дает предпосылки для появления массового китайского аналога iOS и Android.