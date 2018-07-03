Интернет не пройдет. Зачем Россия хочет отключиться от всемирной паутины и что готовит взамен

В России заявили о готовности перейти на альтернативную онлайн-сеть. Власти пытаются защитить страну от двойных стандартов Запада.

«Ваша походка недостаточно глупая, чтобы получить дотации» – именно так говорил работник Министерства глупых походок в британском скетч-шоу Монти Пайтон.

«Россия не направлена на обособление интернета. К этому может прежде всего привести политика наших Западных партнеров. Если их двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета», – а так заявил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев.

Политик рассказал информагентству ТАСС, что Россия имеет технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для создания альтернативного интернета внутри страны.

Илья Рогачев уверен, что в Западных странах цензура киберпространства развита гораздо больше, чем в России. «Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны прикрывать интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму», – добавил он.

По словам представителя МИДа, отключение от всемирной сети и создание отдельного интернета для России возможно лишь «при самом неблагоприятном сценарии», который вряд ли кому-то бы очень понравился. Дипломат не уточнил, каким именно этот сценарий может быть.

Действительно ли Россия может создать собственный интернет?

Насколько возможна такая ситуация – сказать сложно, но в связи с последними ограничениями и блокировкой некоторых сайтов в России, можно сделать вывод, что власти действительно озабочены вседозволенностью и чрезмерной открытостью интернета.

Как передает Russia Today, в конце 2017-го Владимир Путин одобрил проект Совета безопасности по созданию альтернативного интернета для стран БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Президент РФ также поручил разработать автономные системы управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США и ряда стран Европейского союза.

В российском Совете безопасности считают, что «возросшие возможности Западных стран проводить наступательные операции в информационном пространстве представляют серьезную угрозу безопасности России».

Впервые же о создании альтернативного интернета в России заявили еще в 2016-м, после законопроекта Минкомсвязи о государственном контроле за российским сегментом интернета.

Тогдашний советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко сказал, что Россия готова к таким изменениям, если Западные санкции приведут к изоляции страны от всемирной паутины.

Эксперт по развитию интернета напомнил, что Россия, как Китай и Соединенные Штаты, имеет свои поисковые системы и социальные сети.

«Интернет регулируется во всех странах, и Россия не является исключением. Однако, самые жесткие варианты, такие как в Северной Корее или Кубе, нам не подходят», – сказал он.

Насколько возможен альтернативный интернет для конкретной страны?

Несмотря на заявления российских властей о том, что их внутренний интернет не будет похож на аналоги авторитарных государств, – такие системы действуют как раз в странах с коммунистическим или социалистическим политическим устройством.

Cвоего рода полумером альтернативного интернета является, так званый, Золотой щит Китая или Великий китайский фейрвол.

Этот проект разрабатывался в конце 90-х и был введен в эксплуатацию в начале 00-х как система фильтрации интернета в Китайской Народной Республике.

После внедрения этой технологии, в Китае начали действовать ряд систем безопасности и мониторинга траффика интернета.

Золотой щит блокирует доступ с территории Китая к самым популярным мировым интернет-площадкам – Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram и даже PornHub.

В стране даже запрещен веб-сай одной из самых популярных гезет в мире – The New York Times. И вообще, китайские медиа не могут ссылаться и публиковать новости из Западных СМИ без специального разрешения.

На каждый международный сервис, Китай имеет свой внутренний аналог, к примеру: Google – Baidu, Facebook – Renren, Twitter – Sina Weibo, YouTube и Netflix – Youku Tudou, Wikipedia – Hudong, WhatsApp – WeChat, eBay – TaoBao, Amazon – AliExpress, PayPal – AliPay и так далее.

Будет ли похож российский альтнет на китайский, и будет ли он вообще – пока судить рано.

Но, как сообщает Коммерасант, Россия и Китай уже работают над созданием собственной системы корневых серверов DNS, и Кремль заинтересовался концепцией киберсуверенитета Фан Биньсина, который был одним из создателей китайского файервола.