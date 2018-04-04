Зачем Apple отказывается от процессоров Intel в ноутбуках. И что это значит для пользователей

Что будет, если Apple откажется от процессоров Intel в своих ноутбуках

Западные СМИ сообщают, что Apple намерена с 2020 года начать выпуск ноутбуков на собственных процессорах. Как этот разрыв скажется на Intel и рынке в целом?

В нынешнем году Apple стала костью в горле для многих своих поставщиков. Продажи компании не растут, новые классы устройств не демонстрируют взрывной рост, в текущих наблюдается кризис идей.

Пользователи не очень понимают, зачем им обновлять свой старенький отлично работающий Macbook, iPhone или iPad. Инвесторы ждут очередного роста выручки.

В попытке переломить ситуацию на рынке ноутбуков компания решает отказаться от процессоров Intel.

НВ разбирается, в чем причина такого радикального решения чем дело может закончиться для обеих компаний,.

Не в первый раз

В 2005 году Apple отказалась от процессоров PowerPC в пользу Intel. Новое решение дало прирост производительности и возможность запускать Windows на устройствах компании.

В текущем году стало известно, что компания к 2020-му откажется от Intel в пользу собственных разработок на ARM-архитектуре.

Источники Bloomberg утверждают, что переход к собственным чипсетам позволит Apple заставить все устройства – iPad, iPhone, Macbook – работать более слаженно. Инициатива носит кодовое имя Kalamata и находится на ранних этапах развития.

Apple всегда славилась глубокой интеграцией железа и программного обеспечения, а также стремлением максимально контролировать все этапы производства электроники: от цепочки поставок до производства компонентов. Чипсеты от Intel остаются одной из самых важных компонентов, которые компания создает не самостоятельно. Так что логика с точки зрения стратегии компании в этом присутствует.

На самом деле слухи о планах Apple по производству собственных процессоров для ноутбуков ходят уже давно. Они появились даже раньше, чем Apple взялась за разработку мобильных процессоров. В январе 2015 года после первых успехов с мобильными процессорами, в частности, A7 и A8, слухи начали циркулировать в полную силу.

Источники внутри компании пророчили переход на собственные процессоры и ARM-архитектуру в ноутбуках. Это позволило бы компании не зависеть от графика выхода новых процессоров Intel и обновлять Macbook тогда, когда купертиновцы этого захотят.

В новостях того же времени шла речь о том, что в перспективе 1-2 лет Apple сможет достичь производительности своих процессоров на уровне Intel Atom и Core i3.

Но как мы уже знаем, этого не случилось.

Однако примерно с того же времени Intel так и не удалось выпустить серьезное обновление для своих процессоров. В 2015 году компания объявила, что больше не может следовать закону Мура, так как возможности кремния приблизились к максимуму.

Но чтобы продолжить рассказ, нам в нашей истории нужно вернуться еще немного раньше.

Скучная Intel, или размер имеет значение

Начиная с 2014 года и 5-го поколения процессоров с архитектурой Broadwell компания Intel использует 14-нм техпроцесс. Если бы закон Мура продолжал действовать, то прогресс мы бы увидели уже через два года. На сегодня прошло уже четыре. По слухам, в этом году компания должна все-таки представить 10-нм Cannon Lake и Ice Lake. В мобильных процессорах компании-конкуренты уже успели освоить новый техпроцесс, но Intel пока не удалось этого сделать.

Если на нанометрах вы заскучали, то напомним, что чем меньше этот показатель, тем эффективнее электроника расходует ресурсы аккумулятора, да и производительность выше.

По сути, за четыре года Intel так и не удалось принести заметные изменения в производительность и энергоэффективность ноутбуков. Их продажи и без того стагнировали, но теперь вендорам стало еще сложнее объяснять покупателям, зачем им нужна новая модель. Apple – не исключение.

Это стало одной из причин, по которым к середине 2010-х Intel и Microsoft, и вендоры заодно, развели активность в популяризации ультрабуков – компактных и производительных ноутбуков.

Появилось множество форм-факторов, компании стремились показать, что отстегивающаяся клавиатура, гибкие шарниры и т.д. Все эти новшества подавались маркетологами как повод потратить деньги на новое устройство. Только сценарии использования ноутбуков никак не поменялись и до сих пор.

Всеобщая мобилизация

По сути, все, кто всерьез занимался этим сегментом (а это Microsoft, Apple, Google, Intel и другие) пришли к осознанию того, что роль мобильных устройств будет расти, появятся смежные форм-факторы или устройства на грани разных классов. Но практической, при этом уникальной и востребованной реализации этой концепции мы пока не увидели. Microsoft не в первый раз представила Windows для ARM-процессоров. Qualcomm, проблемный партнер Apple, занялся разработкой ARM-процессоров для устройств на Windows.

Вполне логично, что Apple будет двигаться в ту же сторону и искать новые возможности в рамках старой ниши. И это снова возвращает нас к началу статьи.

Использование собственных процессоров позволит Apple добавлять новые уникальные функции в свои ноутбуки, и это второй аргумент в пользу собственных разработок.

Так, источники агентства Bloomberg сообщают, что компания также работает над программной платформой Marzipan, которая позволит запускать приложения для iOS на MacBook. В теории, ARM-архитектура позволит еще больше сблизить мобильные устройства и ноутбуки Apple.

По большому счету, мир технологий уже привык заглядывать Apple в глаза и ждать от компании революции в каждом сегменте, где та присутствует. Если планы Apple осуществятся, то есть шанс, что в сегменте ноутбуков произойдет что-то интересное и другие производители также снова оживятся в попытке догнать и перегнать Apple.

Достаточнот вспомнить, что вслед за Apple собственные мобильные процессоры бросились делать Huawei (довольно успешно) и Xiaomi (пока не ясно, что из этого получится). А Samsung начал делать это даже раньше компании из Купертино.

Если нет, то катастрофы, в сущности, не произойдет. Для Apple ноутбуки – не ключевой источник дохода, и сегмент все равно, исходя из текущей ситуации обречен на падение. Ведь роль мобильных гаджетов, как мы уже говорили выше, будет только возрастать.

Что это значит для маководов?

Пользователи Apple со стажем помнят неудобства, которые им пришлось пережить, когда Apple меняла архитектуру с Power PC на Intel.

Новые «железные» решения потребовали адаптации софта. И она не всегда происходила быстро. В особенности, это касалось приложений, написанных под Mac независимыми разработчиками.

Очевидно, что-то подобное случится и в случае отказа от платформы Intel.

Apple постарается пересадить всех на универсальные приложения с iOS, но будут ли от этого счастливы многочисленные пользователи Mac, которые используют специфический софт (к примеру, для работы с графикой, музыкой и т.д.)?

Также можно предположить, что по мере массового появления ноутбуков на новом железе, начнется падение цена на старые модели.

До сих пор MacBook разных видов был лучшим видом капиталовложения среди всех ноутбуков. Гаджеты Apple очень живучие и медленно теряют в цене. Многие фанаты привыкли пользоваться MacBook несколько лет, а затем продавать за условные полцены и покупать новые модели.

Не исключено, что после обновления платформы, цены на старые модели с процессорами Intel рухнут. Ведь они быстро станут устаревшими.

В свете этого предположения некоторые эксперты уже начали предостерегать пользователей от покупки нового MacBook в то время, что осталось до 2020 года. Ведь это уже будет не самое лучшее капиталовложение.

Intel, все пропало?

В Bloomberg говорят, что от одного проданного ноутбука Intel получает от Apple около 5% стоимости. Как пишет Business Insider, по оценкам разных экспертов, от ухода Apple Intel потеряет от $2,7 до $4 млрд.

Согласно отчету Intel, в 2017 ее выручка составила 62,76 млрд. То есть без штанов после ухода Apple, если он состоится, в компании не останутся. Тем более что после скандала с Qualcomm купертиновцы планируют усилить сотрудничество с Intel в сфере мобильных процессоров.

Intel слишком большая и сильная компания, чтобы ее можно было обрушить, прекратив одно партнерство. Но в любом случае, у такого действия Apple будут очень и очень далекоидущие последствия для всего рынка.