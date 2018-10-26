За два года Google уволила 48 сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Ни один из уволенных сотрудников, обвиненных в домогательствах, не получил увольнительное пособие

Компания Google за два года уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает The Independent со ссылкой на письмо гендиректора компании Сундара Пичаи.

Газета отмечает, что в их числе оказались 13 топ-менеджеров.

По словам Пичаи, компания принимает "все более жесткую линию" поведения относительно проступков сексуального характера. Он добавил, что ни один из уволенных сотрудников, обвиненных в домогательствах, не получил увольнительное пособие.

"Мы хотим заверить вас, что мы рассматриваем каждую жалобу о сексуальных домогательствах или ненадлежащем поведении, мы исследуем и принимаем меры", - говорится в письме.

Как отмечается, это обращение является ответом на публикацию The New York Times, в которой говорится о том, что разработчик программного обеспечения для Android Энди Рубин несмотря на обвинения в домогательствах получил $90 млн долларов после того, как ушел из Google в 2014 году. В то же время представитель Рубина заявил, что он отвергает все обвинения.

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