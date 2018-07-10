10 июля 2018, вторник

YouTube выделит 25 миллионов долларов на борьбу с фейками

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YouTube будет содействовать распространению новостных видео
Фото: ElisaRiva via pixabay

YouTube будет содействовать распространению новостных видео

Компания YouTube приняла решение выделить 25 миллионов долларов на борьбу с фейковыми новостями.

Совместно с Google News YouTube будет также способствовать распространению качественных новостных видео, передает The Hollywood Reporter.

Будет также усовершенствована платформа, которая должна ограничить распространение фейковых новостей.

Компания обещает также оказывать поддержку авторитетным новостным источникам.

Напомним, Еврокомиссия обратилась к социальным сетям с требованием избавиться от фейковых новостей.

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