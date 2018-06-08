Купи слона. Можно ли увеличить продажи с помощью виртуальной и дополненной реальности?

Ритейл борется за молодого покупателя, который не привык и не любит ходить в эти магазины. Тут такие технологии

О пользе виртуальной и дополненной реальности в сфере продаж говорят чуть ли не из каждого утюга. НВ выяснило у экспертов, когда инвестиции в новую технологию действительно помогают увеличить продажи.

За последний год Google и Apple – два крупнейших разработчика мобильных операционных систем – представили собственные платформы дополненной реальности. Теперь разработчики могут беспрепятственно внедрять AR в свои приложения, чтобы делать их более интерактивными и завязанными на окружении пользователя и его образе жизни. Пользователи получили относительно массовый доступ к технологиям.

Первым показательным примером в сфере розницы стала IKEA – компания создала приложение, в котором пользователи могут примерить мебель в своем интерьере. Но сервисов становится больше – даже украинская сеть «Алло» представила приложение Virtual Shop, в котором пользователь может прогуляться по магазину и рассмотреть заинтересовавшие его товары.

Однако согласно результатам исследования Making VR Real, многие компании в погоне за хайпом внедряют технологию (исследование было посвящено исключительно виртуальной реальности, но нет оснований полагать, что в вопросах дополненной реальности ситуация обстоит иным образом) не продуманно и в итоге в ней разочаровываются.

НВ обратилось к экспертам в сфере разработки VR и AR-решений, а также ритейла с вопросом о том, в каких случаях применение новых технологий оправдано, а когда этого лучше не делать.

Дарья Горницкая

генеральный директор Astound Commerce Украина (специализируется на решениях для e-commerce)

Мы живем во время digital-трансформации и connected-пользователей, когда технологии влияют на наш выбор каждую минуту жизни. Для ритейлеров это значит, что будущее розничной торговли – это уже не только e-commerce. В ближайшие годы поведение потребителей будет еще больше зависеть от устройств.

Так, согласно исследованию WalkerSands Communication “Future of retail 2017”, проникновение гаджетов виртуальной реальности на рынке США составляет около 9%, а более трети потребителей готовы покупать онлайн больше при возможности «попробовать» продукт виртуально. И в этом VR и AR более чем актуальны.

Плюсы VR для потребителей: возможность попробовать товар или продукт перед покупкой в комфортном месте (дома, например), побывать в виртуальном туре по магазину и оценить товар с разных ракурсов. Как дополнение, использование новых технологий повышает доверие и лояльность клиентов к бренду.

Плюсы VR для брендов: усиления маркетинга и удовлетворения нового поколения потребителей – proactive consumers, миллениалов, шопинг впечатлений, повышения конверсии продаж и роста потребления продуктов компании.

Минусы VR: недостаточное распространение технологии во многих странах мира.

Плюсы AR: улучшение презентации продукта и эмоциональное взаимодействие клиента с товаром; вовлеченность потребителей (40% покупателей готовы платить больше за продукт, испытав его через AR), новые возможности для рекламы, рост ценности бренда и другие.

В настоящее время стоимость создания контента AR или VR достаточно высока для обычного бизнеса электронной коммерции. Но по мере того, как технология становится более популярной, ее разработка станет дешевле.

В прошлом году для одного из клиентов Astound Commerce разработала проект на платформе Salesforce Commerce Cloud (Demandware) с использованием движка Unity3D (для создания игр), целью которого являлось создание виртуальной экскурсии на территории фабрики и знакомство с полным циклом производства. Пользователь такого VR-решения, прогуливаясь по фабрике, может кликнуть на понравившуюся вещь, которая автоматически добавляется в корзину интернет-магазина.

Многие бренды уже пользуются возможностями AR, к примеру:

IKEA Place – позволяет посмотреть, как будет выглядеть мебель в интерьере потребителя до покупки;

Makeup Genius L’Oreal – с помощью приложения и камеры на смартфоне клиентки бренда могут «примерить» разные варианты макияжа;

AR-app Dulux – позволяет экспериментировать с цветом стен в помещении перед покраской;

Converse App – возможность примерки широкого ассортимента обуви с помощью AR.

Антон Потиха

основатель и СЕО Arbrowser.co (AR-платформа для e-commerce и retail)

VR завоевывает сердца геймеров, используется в обучении и в продажах недвижимости. Но об успешных кейсах применения VR в ритейле я пока не слышал. Зато дополненная реальность для ритейла и e-commerce подходит идеально.

Технология приносит увеличение доходов интернет-магазинам мебели, техники, ковров, освещения. Большинству онлайн-покупателей в таких магазинах хочется понимать реальный размер товара, как он будет выглядеть вживую, как будет смотреться дома. Им удобнее с помощью дополненной реальности поставить диван в своей комнате, подобрать цвет, выбрать материал, увидеть, как он смотрится в интерьере, чем внимательно изучать сайт интернет-магазина.

AR используется оффлайн-магазинами для привлечения покупателей, информирования о товарах прямо в магазине, вовлечения посетителей в интерактивные игры, подходит для демонстрации товаров, которых физически нет в шоу-румах.

У нас есть интересный опыт работы с одной известной украинской службой доставки пиццы – все меню можно просмотреть в дополненной реальности, пицца в AR выглядит настолько реально, что сложно отличить от настоящей. Аппетит вызывает 100%.

AR применяется и для обувного ритейла. Nike сделали демо, где можно смотреть на обувь в дополненной реальности, ограниченное количество моделей доступно у New Balance в Snapchat. Это пример удачных решений.

Сергей Тихонов

программный директор Program-Ace (занимается разработкой в сфере AR, VR, MR)

В прошлом году Gartner назвал дополненную реальность технологией №1 для потребительского рынка. Движение бизнеса в этом направлении есть, и оно осознанное. Уже даже можно сегментировать решения. Кто-то делает интерактивные упаковки, кто-то – интерактивные меню, кто-то примерочные, кейсов много, но в основном они еще находятся на этапе исследования.

Бизнес пробует разные варианты, но пока нет понимания конверсии, исследований, которые покажут, какую конверсию даст применение дополненной или виртуальной реальности на e-commerce-сайте. Мы принимаем участие в большом количестве проектов, где делаются первые прототипы, решения в первую очередь для подтверждения гипотез (proof-of-concept).

Ритейл борется за молодого покупателя, который не привык и не любит ходить в эти магазины. Тут такие технологии могут оказаться решающими в конкуренции за внимание покупателя. Например, Timberland уже делает примерочные с применением дополненной реальности – подходишь к витрине и можешь «надеть» на себя их одежду, даже не заходя в магазин. Украинский проект Ink Tattoo также использует виртуальную примерочную.

Скоро может встать вопрос – нужны ли вообще магазины и продавцы. Сделать модель одежды, сфотографировать, построить модель, а если есть MCAD-чертежи – проще и дешевле против содержания оффлайнового магазина с запасами.

Есть много технологических вопросов, как будет примеряться одежда, но это все решаемо. AR – это не очень дорого, иногда даже дешевле, чем построение сайта e-commerce, достаточно просто, быстро и понятно.

Производителям запчастей AR дает возможность проникнуть на другие рынки и снять барьеры в виде инструкций на иностранном языке. Любой человек в мире сможет их использовать.

Но любую технологию надо пробовать, проводить эксперименты, смотреть, как меняется бизнес-модель, тестировать на фокус-группах. Может оказаться, что какая-то аудитория к какой-то технологии психологически или культурно не готова. Так, у нас был прекрасный кейс в Австралии, когда фермеры играли в какую-то игру, и абсолютный провал в Германии. Оказалось, что немецкие фермеры слишком серьезно относятся к своему семейному фермерскому бизнесу и не видят там место игре.

Николай Чумак

основатель и CEO idnt (специализируется на разработке форматов точек продаж для ритейла, сервисных компаний и банков)

Проблема в том, что чаще всего сервисы и что-то, что помогает прочувствовать альтернативную реальность, на деле именно прочувствовать и не помогает. Мы люди оффлайновые. Ходим ногами и смотрим глазами, трогаем руками.

Вы можете видеть диван IKEA в приложении, но вы не можете проверить, мягкий он или нет. Покупаете одежду и можете видеть, подходит стиль или нет. Но не можете понять, сидит ли она на вас, ткань хорошая или нет. Когда у потребителя есть возможность платье надеть, он ее предпочтет виртуальному зеркалу. Это – лишь некий элемент, один из плюсиков, что в этом магазине я могу еще примерить 100 рубашек за полчаса, а физически не смог бы, потому что продавец пошлет. Но то, что мне понравится, я все равно буду мерять.

Есть пример кейсов, когда вы посредством дополненной или виртуальной реальности видите акции внутри магазина, которые не видно так. Но не проще ли сделать так, чтобы все это видели?

При этом для магазина это в любом случае будет что-то стоить. И экран, и софт, и вычислительная мощность. А у наших интернет-магазинов не всегда хватает ресурсов, чтобы создать карточку товара. У инвесторов будет закономерный вопрос – зачем мне это. И покупатель сам не знает, как этим пользоваться.

Но есть сферы, где цена формирования привычки и разработки контента – а это очень высокая цена – будет перевешена ценой продукта или опыта. С помощью VR продают квартиры, когда в шлеме можно по ней пройтись, посмотреть вид из окна, ремонт. Это дорого, но дешевле, чем построить дом, а его покупать не хотят. Но если квартира уже построена, я как потребитель скажу: «Хватит в очки смотреть, я хочу увидеть квартиру».

В автомобильной индустрии это целесообразно, у Audi и Tesla есть шоурумы, где стоит 1-2 модели. Хотя если вам предложат сделать тест-драйв вместо просмотра вариантов авто в VR-шлеме, то вы, конечно, выберете его. И вот это – момент истины.

Это может работать там, где расширенная реальность используется не для продажи, а для сторителлинга и дополнительного опыта. Когда у компании есть основной продукт, но в нем нет ничего необычного. С помощью технологий они могут дать более интересный опыт.

Например, в банковской индустрии в США такое используется полным ходом – вы приходите в банк, он говорит о своем социальном проекте и предлагает больше о нем узнать. Дает очки, наушники. В видео рассказывается драматичная история какой-то семьи, которая, например, попала в беду, и банк ей помогает. Они могли повесить плакат на входе, и его бы никто не заметил. Но тут есть опыт, человек посмотрел фильм, услышал шум урагана, увидел, как люди страдают.

Также это работает, когда продают сложные продукты. Ипотеку, например. Человек берет ипотеку не потому, что ему деньги в кредит нужны, а потому что он хочет купить дом. Вам предлагают помечтать, увидеть модель дома, как дети бегают по лужайке и т.д.

Это формирование дополнительного опыта к услуге, которая не секси. Но это должна быть дорогая услуга, что-то, что имеет большое значение в жизни человека. Какие-то вещи, которые нечасто происходят в жизни и являются большим чеком.

Кирилл Покутный

сооснователь Sensorama Lab (занимается разработкой в сфере AR, VR, MR)

Возможности VR и AR полезны в направлении кастомизации товара и демонстрации габаритных товаров.

Первой в этом направлении стала компания Audi. Она предлагает своим дилерам набор для VR-опыта, который они могут установить на своей территории. При этом локация может быть где-то в центре, размер помещения небольшой, но человек сможет там же получить полный опыт, и автомобиль на тест-драйв приедет из другого места.

Другой пример (технология существует, но я еще не видел реализованных кейсов) – это навигация по магазину в поисках товаров. Человек выбирает блюдо, и приложение проводит его ко всем ингредиентам.

В одежде возможен удачный VR-опыт, когда пользователь с друзьями создает образы из ассортимента бренда. Это и польза, и эмоции, и он с большей долей вероятности захочет повторить такой опыт, а также сохранит теплые воспоминания о нем.

Еще есть вопрос владения товарами. Покупая бытовую электронику, не вы владеете ею, а она вами. В случае поломки пользователь ничего не может сделать. Нужно ждать мастера. Но VR и AR могут тут помочь. Например, приложение IKEA показывает, как собирать мебель.

Есть AR-приложения, которые помогают обнаружить и устранить поломку. Для компаний это возможность сократить расходы на сервис. Для пользователей – сократить время на починку и сэкономить, если гарантийный срок вышел.

Но в любом случае бизнес должен понимать, что это вложения, которые могут вернуться не сразу. Заказчик должен понимать, какую конкретно проблему пользователя он решит, внедряя VR или AR, чтобы клиенты были удовлетворены и делали с помощью этого опыта дополнительные покупки.

Стоит начинать с небольших пилотных проектов, решая минимальные задачи и видя результат от проверки гипотезы, что такой функционал решает такую задачу. Скорее всего таких пилотных проектов будет больше одного.

Украинским экспортным компаниям технологии расширенной реальности (сюда входит AR, VR, MR) могут помочь повысить свой уровень сервиса до международного и даже сработать на опережение, так как пройдет еще 3-5 лет, прежде чем эти технологии станут массовыми и появятся у всех.