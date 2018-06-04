Мало огня. Все, что нужно знать об анонсах Apple на конференции WWDC 2018

О том, что компания покажет на текущей конференции для разработчиков, было известно заранее

С 4 по 8 июня Apple проводит конференцию для разработчиков WWDC 2018. Накануне мероприятия компания показала обновления всех своих программных платформ - iOS, watchOS, tvOS и macOS, а также новые возможности Siri и AR Kit 2.0. НВ рассказывает о ключевых анонсах конференции.

О том, что компания покажет на текущей конференции для разработчиков, было известно заранее благодаря информации от инсайдеров, которую собрали Bloomberg, отдельное впечатление произвела разве что Siri и кое-какие возможности AR Kit 2.

Накануне пресс-конференции компания не преминула упомянуть, что этим летом Appe Store исполняется 10 лет, и это крупнейший магазин приложений в мире, с еженедельной аудиторией в 500 млн.

iOS 12

Главной особенностью iOS 12 стала работа над ошибками. Apple давно ругали за то, что ее операционная система, некогда вылизанная на фоне Android, изобилует багами, и компания не спешит их исправлять. В рамках этого обновления стабильность и производительность работы стали ключевыми - обещают, что по этим показателям "айфоны" станут лучше раза в два. Некоторые функции ждет ускорение на 70%.

В Apple не заостряли внимание на работе над ошибками, но пожалуй, лучше тысячи слов об этом говорит тот факт, что обновление до iOS 12 получат все устройства, выпущенные начиная с 2013 года. То есть ровно те же, что были обновлены до самой проблемной в истории компании iOS 11 (так что можете смело присматриваться к восстановленным или бу-шным iPhone). Это 81% устройств, начиная с iPhone 5S и iPad Air.

Ключевые обновления в iOS 12:

1. Повышенная скорость и стабильность работы с фокусом на старых устройствах

Теперь смартфон будет предугадывать, что пользователь, например, сейчас будет активно скролить странички, и повышать производительность процессора, снижать ее после для экономии батареи.

2. AR

Появится сквозная поддержка AR. Компания представила формат AR-файлов USDZ, что позволит перемещать трехмерные объекты между приложениями.

Кроме того, будет нативная поддержка Adobe Creative Cloud, что позволит разработчикам легко создавать AR-объекты во всех приложениях Adobe.

Добавят AR-приложение Measure, которое умеет измерять физические параметры реальных объектов. Intel показывала подобное в 2015 году, с отдельной демонстрацией на IFA.

Если издатели и разработчики будут использовать USDZ, позволит переносить объекты из их приложений и сервисов в "реальный мир" и смотреть на них, например, в реальном размере, запускать ролики и т.д.

Благодаря USDZ в приложениях появятся интерактивные объекты. Их можно "посмотреть" объекты в реальном размере.

AR Kit 2. Во втором поколении AR Kit будет улучшено распознавание лица и других объектов, рендеринг, интеграция с реальностью, появятся многопользовательские игры в дополненной реальности.

На презентации был показан пример с Lego. Теперь объекты, построенные из деталек Lego, смогут "оживать" в дополненной реальности. Анимация, игры, в том числе многопользовательские, возможность рассмотреть эти объекты изнутри и снаружи. Похоже, что детям для полного праздника больше не понадобится разносить комнату в пух и прах. То же самое можно будет сделать в приложении в планшете.

3. Photos

В Photos добавили machine learning. Приложение будет давать подсказки для поиска снимков и добавятся новые возможности (в частности, поиск по людям и локациям). Новый режим For you отберет самые ценные, по его мнению, снимки. Алгоритмы будут анализировать изображения и предлагать пользователю, кому их можно отправить. Смартфон получателя, в свою очередь, сможет найти у него снимки с того же мероприятия и предложит ими обменяться.

Почти как обновленный Ассистент Google, который сам звонит в клиники или заведения, чтобы забронировать посещение для пользователя.

4. Siri

Текущие обновления, которые компания показала на WWDC 2018, напоминают анонсы Google I/O 2018. Компания стремится к тому, чтобы сделать своего ассистента полезнее в бытовых задачах, научиться предугадывать потребности пользователя и замкнуть его на собственной экосистеме, чтобы все свои запросы он решал через Siri, а не через сторонние приложения. Аналогичным путем идет Google с Ассистентом и, по сути, Samsung с Bixby.

Shortcuts. Идея в том, что приложения добавят свои функции в интерфейс Siri. Например, вы потеряли ключи. Если это какие-нибудь умные ключи с меткой, можно пожаловаться Siri, и она сама активирует их поиск в соответствущем приложении.

Так как Siri всегда работает в фоновом режиме, она постарается предугадывать потребности пользователей в привязке к обстоятельствам. Например, если есть встреча в календаре, на которую опаздывает пользователь, предложит отправить сообщение другим участникам или организатору. Перед тренировкой - запустить трекинговое приложение. Рано утром - заказать любимый кофе в той самой кофейне, где пользователь обычно это делает. Перед поездкой домой - сообщить домочадцам, что пользователь выезжает, удаленно включить комфортный режим на термостате и любимую радиостанцию в дорогу.

5. Apple News

Появится функция поиска новых источников, боковая панель - в iPad.

В приложении "Акции, рядом с акциями компаний, появится динамика за день и новостная подборка, которая позволит понять, что повлияло на курс. Акции, кстати, появятся и в iPad.

6. Голосовые заметки

Теперь и в iPad. И в iCloud.

7. Apple Books

iBooks теперь Apple Books. Удобнее, продвинутее, с аудиокнигами и режимом Reading Now ("сейчас читаете").

8. Цифровой детокс

В вопросах цифрового детокса Google и Apple сработали как братья-близнецы.

iPhone тоже перестанет переказывать оповещения по ночам, чтобы не было искушения до утра зависнуть в чтении новостей вместо сна.

Режим "Не беспокоить" можно будет включать по расписанию или в привязке к локации. Чтобы телефон не отвлекал от прогулки с детьми на площадке, например.

Появится возможность отключать оповещения от определенных приложений на рабочем столе, они будут только на панели уведомлений. Система будет их группировать.

Screen time - приложение, которое будет мониторить абсолютно все действия в смартфоне. Сколько времени пользователь проводит в приложениях, сколько раз блокирует-разблокирует устройство за час, сколько сообщений получает и откуда. Тут же можно будет себя ограничить.

Появится родительский контроль. На смартфон родителя будет приходить аналитика того, как ребенок использует iPhone. У родителя будет кнопка контроля как за временем, так и за содержанием сессий.

9. Messages

Обновления сервиса Messages в основном затронули анимоджи, причем с прицелом на то, чтобы догнать и обогнать Samsung (хотя, к слову, AR-эмоджи в Galaxy S9 работают не очень хорошо, как показал опыт использования смартфона). Появятся непосредственно новые анимоджи (например, приведение, динозавр и т.д.), распознавание языка (в буквальном смысле, физического языка и его действий) и Memoji - анимоджи с лицом владельца. Будет больше опций для настройки (вплоть до цвета глаз, выбора оправы для очков и глубины тона линз и даже эмоджи в анимоджи).

10. FaceTime

В FaceTime добавились групповые видео- или аудиочаты до 32 участников. Сервис будет интегрирован в Messages. Прямо из этого приложения можно будет начать групповой звонок со всеми участниками. А также использовать анимоджи, стикеры и все-все-все.

11. CarPlay

Появилась поддержка сторонних приложений для навигации. На презентации были показаны как пример Google Maps и Waze. Вероятно, именно они и являются основными конкурентами в этом сегменте.

watchOS 5

Хотя в Apple отдельно не озвучивали продажи умных часов в годовом отчете, на WWDС 2018 компания отчиталась о 60% росте за прошлый год и о том, что за все время она успела накопить 60 ТБ данных об активности пользователей и открыла API с данными для разработчиков.

Ключевые обновления watchOS:

Больше спортивных режимов. Например, йога, расход калорий в которой считается по сердечному ритму.

Больше параметров, которые отслеживаются во время упражнения. Например, в беге теперь показывается скорость для каждой мили (такое приложения для бега давно умеют делать) и канденс (а вот это раньше без датчика на обувь никто не предлагал, если мне не изменяет память).

Автоматический трекинг начала и окончания занятия.

Walkie-Talkie - обмен голосовыми сообщениями в реальном времени через Wi-Fi или сотовую сеть.

Поддержка Siri Shortcuts.

Уведомления от сторонних приложений на рабочем столе.

Интерактивные оповещения. Например, теперь прямо из оповещения можно оплатить услугу посредством Apple Pay. Для пользователя - удобство, для разработчиков - очередная проблема, как втянуть пользователя в само приложение, ведь Apple не отпускает.

Просмотр веб-контента, адаптированного под маленький экран. В Apple предполагают, что это может быть меню ресторанов, например.

К Apple Music добавился стриминг подкастов.

Появился режим соревнований с другими пользователями. Аналогичная возможность была как минимум в Fitbit довольно давно. Именно эта компания на данный момент является главным конкурентом Apple на рынке носимой электроники.

Поддержка Student ID Card в Wallet. Теперь с помощью часов можно будет зайти в кампус, оплатить что-то и т.д.

Pride-mode - браслет и оболочка с радугой - символом гей-сообщества.

tvOS

Apple обновила платформу для ТВ. Отделельно останавливаться на ней не будем, так как для украинского пользователя это не актуально. Разве что интересно, что после того, как компания в сентябре заявила о поддержке 4K, этот бизнес вырос на 50%. И да, управление Apple TV попало на панель уведомлений в iPhone.

macOS Mojave

Новая macOS получила название Mojave. Это пустыня на Юго-западе США, которая проходит через несколько штатов. Ее ночными пейзажами вдохновлялись разработчики новой версии ОС.