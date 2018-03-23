Wi-Fi для всей Европы, Facebook-скандал и бесстрашный Telegram. Главное в IT за неделю

В ближайшие несколько лет Евросоюзе появятся тысячи бесплатных Wi-Fi-точек. И не только в церквях

Топ-менеджеры и эксперты отрасли информационных технологий рассказали НВ о самых важных, по их мнению, событиях и тенденциях уходящей недели.

Елена Минич

советник первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики

Европейская Комиссия (ЕК) 20 марта запустила новый веб сайт для программы WiFi4EU и начала предварительную регистрацию желающих принять участие в подаче заявок, стартующих в середине мая 2018 года.

Цель программы – обеспечить бесплатный доступ в интернет для жителей и туристов ЕС. Планируется оборудовать бесплатным Wi-Fi общественные места: парки, площади, музеи, административные и государственные учреждения, публичные здания, больницы, библиотеки и тд.

Минимум 6-8 тыс. локальных сообществ получат бесплатный доступ к интернету со скоростями Гигабиты/сек. Программа стартовала в 2017 году с бюджетом 120 миллионов евро до 2020.

И хорошо развитое 3G/4G покрытие в Европе – это не помеха, и никак не причина не строить бесплатное покрытие Wi-Fi. Это даже в помощь, что имеется цифровая инфраструктура и можно организовывать цифровые каналы связи и для подключения Wi-Fi hotspots.

Цель ЕК – обеспечить право каждого жителя на интернет, особенно в зонах цифрового неравенства (digital divide zone), которые, как правило, находятся в маленьких городках и сёлах.

Из-за разгоревшегося в выходные скандала с персональными данными 50 млн пользователей Facebook, попавшими в руки Cambridge Analytica, акции соцсети упали на 20 пунктов или 11% и продолжают падать. Это более $50 млрд от капитализации компании.

Ожидаются суды и штрафы, около $20 тыс. за каждого пользователя, итого $1 трлн... Это в два раза больше, чем капитализация Fecebook ($537 млрд).

А Cambridge Analytica – в эпицентре своего скандала с тайно заснятым британским ТВ каналом channel4 видео, на котором СЕО Александр Никс рассказывает каким же "цифровым маркетингом" и "микро-тагетированием" они на самом деле промышляют: компрометация политических оппонентов, провокация взяток, коррупция, подсовывание украинских жриц любви, шантаж, распространение фейковых новостей, нагнетание страха и т.д. Все прямо как у нас.

Кирилл Сыгыда

CMO Adwise.Agency

Британская Cambridge Analytica, занимающаяся политическим консалтингом, чудным образом получила доступ к персональным данным 50 млн пользователей Facebook. Компанию обвиняют в применении этих данных для влияния на исход президентских выборов в США в 2016 году.

Данные собрали при помощи викторины-теста "Это ваша цифровая жизнь", для игры в которую нужно было "залогиниться" в Facebook. Нам остается предполагать, что в будущем Facebook существенно ограничит доступ сторонних программ и сервисов к своим данным.

Российские власти опять заговорили о блокировке Telegram, который намедни достиг отметки в 200 миллионов активных пользователей в месяц. В РФ давно приняли решение о строительстве своего аналога "великого китайского файрволла", системы, контролирующей все сайты, сервисы и социальные сети.

Предполагаем, что Telegram продолжит свой рост, в том числе в России, и станет действительно первым месенджером, который внедрит свою криптовалюту. Он избежит блокировки и получит новую порцию похвалы, как самый свободный канал коммуникации.

Корпоративный месенджер Slack по-своему ответил на вопрос этичности контроля работодателем своих сотрудников. С 20 апреля компания изменит правила: теперь владельцы ряда оплаченных подписок получат возможность скачивать все переписки в Slack всех своих подчиненных.

В компании утверждают, что нововведение связано с Общим регламентом по защите данных, принятым Европарламентом, который вступит в силу в мае 2018 года. Slack стал первым корпоративным сервисом, в котором по рубильнику выключили свободу слову и тайну переписки. Предполагаем, что в будущем большинство крупных социальных сетей тоже откажется от тайны переписки.

Юрий Курмаз

директор Укртелекома

ZTE, глобальный лидер телекоммуникационных и информационных технологий, открыл Укртелекому долгосрочную линию финансирования. Ее первый этап предусматривает поддержку совместных проектов на сумму $10 млн.

Финансирование предназначено для реализации проектов по расширению покрытия оптического доступа к интернету. А также для модернизации сети доступа и других элементов инфраструктуры Укртелекома.

В нынешних условиях мы видим большой интерес глобального бизнеса к национальному инфраструктурному оператору. Эта финансовая линия будет использоваться для проектов со сроком окупаемости не более пяти лет.

Наша цель – масштабная техническая модернизация инфраструктуры и расширение географии охвата современными услугами.

Владимир Бондаренко

технический директор Mauris

На конференции Game Developers Conference 2018 в Сан-Франциско Google анонсировала функцию Google Play Instant для игр — обновленную систему приложений для Android, которая дает возможность запускать их без установки на устройство. Впервые данная функция была представлена в 2016 году, для простых приложений она была доступна в конце 2017 года, а теперь запустилась и для игр.

С одной стороны, это движение вперед и упрощение жизни пользователей. Эта функция поможет оценить геймплей приложения без необходимости скачивания. С другой стороны, для разработчиков это станет весомым изменением, которое повлечет за собой пересмотр всех метрик, связанных с работой игр.

Скорее всего, это нововведение приведет к снижению процента установок игр, которые человек открывает в Google Play. Это, в свою очередь, повысит стоимость привлечения одного пользователя и может полностью изменить экономику крупных игровых компаний.