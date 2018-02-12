Вышла новая версия знаменитого медиаплеера VLC

Популярный кросс-платформенный медиаплеер VLC обновился до версии 3.0.

В новой версии плеер получил поддержку медиаплееров Chromecast, разрешения 8K и технологии HDR10, пишет Mashable.

Версия 3.0. Vetinari получила свое имя в честь Хэвлока Витинари — персонажа книг цикла "Плоский мир" английского писателя Терри Пратчетта. Витинари - один из наиболее узнаваемых и часто встречающихся в романах героев Плоского мира.

По словам разработчиков, новая версия плеера "воспроизводит все - Файлы, диски, внешние устройства и потоки, понимает большинство кодеков без дополнительных пакетов - MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3".

Эксперты сайта Mashable выделяют появившуюся в новой версии поддержку HDR-контента с "более высокой контрастностью, более широким спектром цвета и повышенной яркостью", отмечая при этом, что есть несколько конкурирующих форматов HDR, из которых VLC 3.0 поддерживает HDR10.

Кроме того, плеер обзавелся поддержкой 360-градусных видео, а также 3D-звука. Также версия 3.0. Vetinari научилась транслировать контент на Chromecast-устройства и просматривать файлы, которые находятся в сетевом хранилище или локальной сети. VLC 3.0 также поддерживает аппаратное ускорение для видео с разрешением 4K и 8K. Это означает, что мультимедийный проигрыватель может подключиться к вычислительной мощности графического процессора вашего устройства для визуализации видео

Новая версия VLC совместима со всеми редакциями Windows начиная с XP, всеми macOS от 10.7, iOS 7 и выше, Android Gingerbread 2.3 и выше, а также всеми хромбуками с доступом к магазину Google Play Store.

Добавим, к середине апреля планируется выход версии VLC, которая будет адаптирована к условиям виртуальной реальности.