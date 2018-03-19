Вслед за Facebook и Google. Twitter планирует запретить рекламу криптовалют

Сервис микроблогов Twitter планирует запретить рекламу криптовалют, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что под запрет попадет любая реклама касательно ICO - размещения токенов для привлечения инвестиций, продажи криптовалют, а также соответствующих бирж.
Запрет на объявления, связанные с криптовалютами, будет действовать во всех странах.
Как уточнил источник телеканала, о соответствующем решении будет объявлено в течение ближайших двух недель.
Ранее сообщалось, что Google запретит в своей рекламной сети любую рекламу криптовалют, ICO, криптовалютных бирж и криптокошельков с июня 2018 года. Также интернет-гигант ограничит рекламу рискованных финансовых продуктов
В январе 2018 НВ сообщало, что согласно новой рекламной политике Facebook, в социальной сети запрещена реклама бинарных опционов и криптовалют. Такие правила распространяются и на другие платформы соцсети, включая Instagram.
В частности, в социальной сети больше не будет объявлений вроде "Новое ICO! Купите токены со скидкой 15% прямо сейчас!" или "Используйте свои пенсионные накопления для покупки биткоина!". Компания добавила, что хочет, чтобы пользователи Facebook узнавали о новых продуктах и услугах, не опасаясь стать жертвой мошенников.
Комментарии
Правила комментирования