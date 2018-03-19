Вслед за Facebook и Google. Twitter планирует запретить рекламу криптовалют

Twitter пока не подтверждал информацию о запрете рекламы криптовалют

Сервис микроблогов Twitter планирует запретить рекламу криптовалют, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что под запрет попадет любая реклама касательно ICO - размещения токенов для привлечения инвестиций, продажи криптовалют, а также соответствующих бирж.

Запрет на объявления, связанные с криптовалютами, будет действовать во всех странах.

Как уточнил источник телеканала, о соответствующем решении будет объявлено в течение ближайших двух недель.

Ранее сообщалось, что Google запретит в своей рекламной сети любую рекламу криптовалют, ICO, криптовалютных бирж и криптокошельков с июня 2018 года. Также интернет-гигант ограничит рекламу рискованных финансовых продуктов

В январе 2018 НВ сообщало, что согласно новой рекламной политике Facebook, в социальной сети запрещена реклама бинарных опционов и криптовалют. Такие правила распространяются и на другие платформы соцсети, включая Instagram.

В частности, в социальной сети больше не будет объявлений вроде "Новое ICO! Купите токены со скидкой 15% прямо сейчас!" или "Используйте свои пенсионные накопления для покупки биткоина!". Компания добавила, что хочет, чтобы пользователи Facebook узнавали о новых продуктах и услугах, не опасаясь стать жертвой мошенников.