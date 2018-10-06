Всевидящее око с разрешением 4k. Обзор панорамной камеры Samsung Gear 360 (2017)

Мы шесть месяцев снимали репортажи из гущи событий с помощью панорамной камеры Samsung Gear 360 (2017). Рассказываем про впечатления.

VR и смежные технологии только начинают врываться в мир популярной пользовательской техники. Новую нишу продолжает завоевывать компания Samsung, выпустив вместе с флагманом Samsung Galaxy S8 камеру Gear 360 (2017). Модель получила новый дизайн, улучшенную аппаратную часть и дополнительные возможности. Теперь подробнее.

Дизайн

В отличие от предыдущей модели, камера напоминает гриб. Устойчивое положение ей помогает поддерживать не тренога, а резиновое кольцо, которое надевается на ее основание. Корпус камеры сделан из белого пластика. На нем расположены две линзы, крепление для штатива, индикаторы зарядки и Bluetooth-соединения, слот для карточки Micro SD, порт для зарядки, кнопка включения, кнопка управления и дисплей.

Камеры

В Gear 360 (2017) установлены две 8.4 Mpx CMOS-матрицы с объективами со светосилой 2,2, что позволяет им снимать фотографии с разрешением 15 Mpx и видео 4k - 4096 x 2048/24 кадра в секунду.

По необходимости одну из камер можно отключить и снимать обычное видео с разрешением 1920 х1080/60 кадров в секунду.

Другое железо.

Камера поддерживает карточки Micro SD 10 класса до 256 Гигабайт. Аккумулятор на 1160 мА/ч позволит снимать 1 час видео с максимальным качеством. Защита IP53 убережет камеру от влаги, например, в сильный дождь и ветер, но снимать под водой на нее все же нельзя.

Gear 360 оснащена Wifi-direct и Bluetooth-адаптером для подключения к флагманским смартфонам Samsung Galaxy начиная от S6, а также iPhone 6S и выше с помощью софта Gear 360. В нем можно просматвивать изображение из камеры в режиме live-view, смотреть галерею, а также делать прямые трансляции в YouTube и Facebook.

Видео

Качество видео среднее, но поверьте, даже с такой картинкой вау-эффект будет достигнут. Хочется отметить качество записи звука. Я делал репортаж с очень громкого концерта группы ДахаБраха и микрофон с ним справился на 5/5.

Сделать обзорную панорамную прогулку при хорошем освещении не составит труда, хотя стабилизации все же не хватает. Для съемки такого видео желательно обзавестись штативом.

Програмное обеспечение

Для работы с видео, кроме вышеупомянутого Gear 360, нужно установить утилиту ActionDirector, к сожалению она работает только на Windows. В ней можно склеить видео из камеры и отправть его на доработку в Adobe Premiere или воспользоваться базовыми возможностями, например, инструментами для монтажа, коррекции экспозиции, добавить музыку или текст. Интерфейс программы интуитывно понятный.

Плюсы: простая в управлении камера: включил, нажал кнопку запись, ею же запись и остановил. Качество достаточно высокое, выше чем у предыдущей модели, но все еще не идеал. Аккумулятор держит достаточно долго, у вас скорее рука устанет снимать видео, чем он сядет. Влагозащита и хороший микрофон позволят снимать видео "в диких условиях".

Минусы: без смартфона Samsung Galaxy или iPhone вы не сможете посмотреть, что снимает камера [хотя она снимает буквально все], о прямых трансляциях тоже прийдется забыть. Стабилизации все еще не хватает.

Вердикт НВ

Хорошая камера для любительской и репортажной съемки, например, из толпы. Для работы с Gear 360 нужен немного другой подход, отличающийся от съемки на обычные камеры, но он открывает новые горизонты в создании оригинальных фото и видео. А если их смотреть еще и в VR-шлеме, то впечатления от такого просмотра увеличиваются в разы.