13 октября 2018, суббота

Рука на пульсе. Лучшие мобильные приложения для чтения новостей

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Рука на пульсе. Лучшие мобильные приложения для чтения новостей

Собрали для вас несколько полезных мобильных приложений, которые помогут организовать информацию из интернета.

Три или четыре соцсети, десятки сайтов и форумов, поток контента такой, что полезные ссылки теряются, а на глаза попадается только инфо-мусор. Отправляете себе в личку сотни ссылок, картинок и постов, чтобы не потерять? Ваша панель закладок похожа на ад, в котором не найти тот последний нужный линк?

Вот приложения, которые помогут это исправить. 

Pocket

Это "карман", в который можно отправить ссылку из любого стороннего приложения или браузера. Новой ссылке можно присвоить тег, с помощью которого они группируются в категории. Pocket сохраняет статьи на жесткий диск смартфона и они будут доступны офлайн. Добавьте несколько статей, когда у вас есть интернет и читайте их в метро или самолете. В настройках приложения можно регулировать размер хранилища для офлайн-заметок, и они не будут занимать гигабайты места. 

Еще одна удобная функция Pocket это режим чтения. Он может читать заметки на языках, которые есть в Google, в том числе и на украинском. 

У него есть надстройка для Chrome, которая позволяет синхронизировать ссылки на ПК и гаджетах.

Instapaper

Еще одна популярная читалка для текстов из интернета. Она выбрасывает из статьи всю рекламу и оставляет только текст. У нее более простой дизайн и функционал. Первое что хочется отметить - это режим быстрого чтения, который показывает вам текст по одному слову с настраиваемой скоростью. Скорость чтения и концентрации на тексте в нем гораздо выше, чем при традиционном просмотре статей. 

В приложении можно настраивать фон, размер и стиль шрифтов. 

Также в Instapaper есть озвучка текстов голосом с помощью Google. 

Feedly

Feedly - это персонифицированная лента новостей. Вы выбираете категории новостей, которые вас интересуют, а также надежные проверенные вами общественно-политические или нишевые издания и получаете свою порцию информации. Отличное приложение для людей, которые не любят читать все подряд, а интересуются конкретными темами.

В нем есть кнопки Сегодня со свежими новостями, Рекомендации раздела с новостями по заданным темам, ваши личные списки СМИ и кнопка отложенные, в которой собираются избранные новости, которые вас заинтересовали.

 Flipboard

Еще одно приложение, которое создает персонализированную ленту новостей. Вы вводите слово или тему, которая вас интересует и Flipboard находит самые актуальные новости по ней и показывает их в виде красивых прямоугольных досок. В нем также есть списки СМИ, свежие новости, кнопка отложить. В целом приложение очень напоминает Feedly, и отличается от него более интересным дизайном и механикой. 

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