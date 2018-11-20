Все плохо. В Samsung признали факт кризиса мобильного подразделения

Глава мобильного подразделения Samsung ДиДжей Кох публично признал, что его подразделение в последнее время ухудшило позиции на мировом рынке смартфонов.

Кох надеется, что ситуация исправится с выходом новых моделей, сообщает Android Authority.

ДиДжей Кох, по сообщениям, написал своим подчиненным, что он "сожалеет о текущем состоянии бизнеса смартфонов Samsung и прилагает все усилия, чтобы преодолеть кризис с предстоящими Galaxy 10 и складными телефонами". При этом Кох упомянул именно Galaxy 10, а не S10.

Мобильный бизнес Samsung переживает сильные проблемы, особенно на фоне роста китайских производителей, таких как Huawei. Операционная прибыль в 3 квартале 2018 года снизилась на $399 миллионов по сравнению со вторым кварталом 2018 года (2,67 триллиона вон против 2,2 триллиона вон), хотя в это время года обычно наблюдается падение спроса в связи с выпуском iPhone. Тем не менее, Samsung до сих пор остается глобальным производителем смартфонов номер один.

Кроме того, Samsung уступила первое место по продажам смартфонов в Индии китайскому конкуренту Xiaomi. В Китае южнокорейская компания имеет долю менее одного процента, отставая по меньшей мере от пяти местных производителей.

С другой стороны, нынешняя ситуация все еще не похожа на катастрофу для производителя из Южной Кореи. Тем не менее, действующий глава компании Ли Чжэ-юн также, по-видимому, раскритиковал конкурентоспособность смартфонов мобильного подразделения.

Поскольку год приближается к концу, ожидается, что компания внесет некоторые организационные изменения. Издание The Korea Times полагает, что ДиДжей Кох может уйти или быть снят со своего поста. Кох был президентом мобильного подразделения Samsung с 2015 года и сохранил свою позицию, когда Samsung была вынуждена отказаться от Galaxy Note 7 по соображениям безопасности. Теперь время Коха может закончиться.

Анонс новинок Samsung ожидается в начале года на выставке MWC 2019.