Все для туристов. Китай может ослабить некоторые запреты на использование интернета

Провинция Хайнань превращается в туристический центр и поэтому на ее территории могут разрешить Twitter, Facebook и YouTube.

Однако, неограниченный доступ в интернет разрешат только иностранцам, сообщает Engadget.

Запрет китайских властей на популярные сайты насчитывает несколько лет. В Китае ранее говорили об ослаблении своих строгих интернет-правил, но такие обещания никогда не материализовались. Теперь островная провинция Хайнань может стать первой, где правила пользования интернетом смягчат. Однако источник не упоминает, что послабление может коснуться жителей Китая.

В апреле чиновники страны заявляли, что намерены превратить Хайнань в зону свободной торговли, которая станет основой для международного туристического центра. Это часть более широкого плана по увеличению уровня туризма. Кроме доступа к Twitter, Facebook и YouTube туристам обещают разрешить использовать иностранные кредитные карты в основных достопримечательностях.

Власти Хайнаня планируют увеличивать число туристов на 25 % ежегодно, чтобы достигнуть к 2020 году показателя 2 млн путешественников.

Напомним, что в 2003 году в городах Китая вступил в силу запрет на использование многих сайтов сети Интернет, а также на просмотр многих телевизионных программ, которые подвергаются цензуре. Запрет не действует на территории административных областей Гонконг и Макао.