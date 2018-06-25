25 июня 2018, понедельник

Все для туристов. Китай может ослабить некоторые запреты на использование интернета

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Китай может открыть соцсети для туристов
Фото: pixabay.com

Китай может открыть соцсети для туристов

Провинция Хайнань превращается в туристический центр и поэтому на ее территории могут разрешить Twitter, Facebook и YouTube.

Однако, неограниченный доступ в интернет разрешат только иностранцам, сообщает Engadget

Запрет китайских властей на популярные сайты насчитывает несколько лет. В Китае ранее говорили об ослаблении своих строгих интернет-правил, но такие обещания никогда не материализовались. Теперь островная провинция Хайнань может стать первой, где правила пользования интернетом смягчат. Однако источник не упоминает, что послабление может коснуться жителей Китая.

В апреле чиновники страны заявляли, что намерены превратить Хайнань в зону свободной торговли, которая станет основой для международного туристического центра. Это часть более широкого плана по увеличению уровня туризма. Кроме доступа к Twitter, Facebook и YouTube туристам обещают разрешить использовать иностранные кредитные карты в основных достопримечательностях.

Власти Хайнаня планируют увеличивать число туристов на 25 % ежегодно, чтобы достигнуть к 2020 году показателя 2 млн путешественников.

Напомним, что в 2003 году в городах Китая вступил в силу запрет на использование многих сайтов сети Интернет, а также на просмотр многих телевизионных программ, которые подвергаются цензуре. Запрет не действует на территории административных областей Гонконг и Макао.

 

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