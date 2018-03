Биткоин имени Стива Джобса. Все, что нужно знать о новой криптовалюте Кардано

Новая криптовалюта Кардано, основанная на технологиях open source, буквально взорвала рынок. Некоторые аналитики считают ее идеальной. Почему?

Любая из ныне существующих криптовалют имеет свои недостатки и свои достоинства. Есть валюты, которые легко взломать. Есть те, что слишком долго обрабатывают транзакции. Словом, идеальных цифровых денег не существует.

Вроде бы.

Создатели Кардано доказывают обратное – по их словам объединение опыта всех ICO и учтение интересов пользователей позволили им создать “самую доработанную и полезную криптовалюту из всех существующих”.

Ряд экспертов считают, что это утверждение небезосновательно. А кое-кто даже шутит, что Кардано – это биткоин, каким его мог бы сделать Стив Джобс. Если бы застал эпоху криптовалют и заинтересовался бы этой темой.

НВ решило разобраться, что принесло криптовалюте Кардано капитализацию в $35 млрд и что связывает её с искусством.

На сегодня насчитывается более 1500 видов разных криптовалют. Тысячи криптобирж позволяют любому брокеру, не имеющему ни диплома ни лицензии, торговать любой криптовалютой имея лишь доступ к интернету. Наибольшая дилемма – спрогнозировать какой вид цифровых денег займет лидирующие позиции и принесёт миллионы капитализации, а какой не стоит и гроша.

В 2015-м году математик и предприниматель Чарльз Хоскинсон вместе с учёным Джереми Вудом организовали платформу IOHK. Оба программиста работали с Эфириум – платформой для создания децентрализированных онлайн-сервисов на базе блокчейна – и решили создать собственную технологию цифрового финансового сервиса.

Платформа IOHK занимается разработкой криптовалют и блокчейнов для академических институций, государственных структур и корпораций.

Параллельно целых два года Чарльз Хоскинсон работал над созданием криптовалюты Кардано. Новые цифровые деньги назвали в честь средневекового итальянского математика Джероламо Кардано. Создатели пообещали абсолютно новый тип криптовалюты, разработанный на основе многочисленных научных исследований.

Для основы Кардано взяли блокчейн Эфириум, и пообещали решить проблемы самых популярных криптовалют. Новые криптоэнтузиасты замахнулись переплюнуть даже Биткоин и оригинальный Эфириум. По их мнению, открытый блокчейн Кардано - основанный на цифровом коде Haskell, который используется для защиты банковских и военных сетей – сделает их криптовалюту одной из самых защищенных и полезных в мире.

Разработчики Кардано, среди которых не только профессора университетов, но и молодые гики-студенты, также заявили о решении проблемы масштабируемости. По их словам, Кардано обойдет Биткоин, который способен обрабатывать всего лишь семь транзакций в секунду.

Как не удивительно, Кардано зашла на рынок в середине осени 2017-го и за считанные дни обрела сотни миллионов долларов капитализации. Четвёртого января 2018-го года, криптовалюта достигла своего пика почти в $35 млрд рыночной капитализации и цены в $1,32 за единицу криптовалюты.

После этого цифры пошли на спад, и, на время написания статьи, курс Кардано равнялся приблизительно 20 центов, а её капитализация оценивалась в $5 млрд. С учётом чрезвычайной волатильности криптовалют, эти показатели все равно довольно внушительны, - самая молодая из топ-10 криптовалют заняла седьмое место по уровню капитализации, в списке с такими гигантами как Биткоин, Эфириум, Рипл, Биткоин Кэш и Лайткоин.

Отвечая на вопрос о низкой стоимости Кардано, её основатель Чарльз Хоскинсон написал в своем твиттере: “Кардано будет ценным из-за большого объема работы, использовании в реальном мире и утилитарности платформы. Я здесь не для того, чтобы сделать однодневных криптоторговцев богатыми. Я здесь для того, чтобы изменить мир”.

If you see me trying to boost the price of Ada, then I've been compromised and sell all your Ada. Cardano will be valuable based upon hard work, real world use and the utility of the platform. I'm not here to make day traders rich. I'm here to change the world