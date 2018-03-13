Биткоин имени Стива Джобса. Все, что нужно знать о новой криптовалюте Кардано

Новая криптовалюта Кардано, основанная на технологиях open source, буквально взорвала рынок. Некоторые аналитики считают ее идеальной. Почему?

Любая из ныне существующих криптовалют имеет свои недостатки и свои достоинства. Есть валюты, которые легко взломать. Есть те, что слишком долго обрабатывают транзакции. Словом, идеальных цифровых денег не существует.

Вроде бы.

Создатели Кардано доказывают обратное – по их словам объединение опыта всех ICO и учтение интересов пользователей позволили им создать “самую доработанную и полезную криптовалюту из всех существующих”.

Ряд экспертов считают, что это утверждение небезосновательно. А кое-кто даже шутит, что Кардано – это биткоин, каким его мог бы сделать Стив Джобс. Если бы застал эпоху криптовалют и заинтересовался бы этой темой.

НВ решило разобраться, что принесло криптовалюте Кардано капитализацию в $35 млрд и что связывает её с искусством.

Лучше, чем Биткоин

На сегодня насчитывается более 1500 видов разных криптовалют. Тысячи криптобирж позволяют любому брокеру, не имеющему ни диплома ни лицензии, торговать любой криптовалютой имея лишь доступ к интернету. Наибольшая дилемма – спрогнозировать какой вид цифровых денег займет лидирующие позиции и принесёт миллионы капитализации, а какой не стоит и гроша.

В 2015-м году математик и предприниматель Чарльз Хоскинсон вместе с учёным Джереми Вудом организовали платформу IOHK. Оба программиста работали с Эфириум – платформой для создания децентрализированных онлайн-сервисов на базе блокчейна – и решили создать собственную технологию цифрового финансового сервиса.

Платформа IOHK занимается разработкой криптовалют и блокчейнов для академических институций, государственных структур и корпораций.

Параллельно целых два года Чарльз Хоскинсон работал над созданием криптовалюты Кардано. Новые цифровые деньги назвали в честь средневекового итальянского математика Джероламо Кардано. Создатели пообещали абсолютно новый тип криптовалюты, разработанный на основе многочисленных научных исследований.

Для основы Кардано взяли блокчейн Эфириум, и пообещали решить проблемы самых популярных криптовалют. Новые криптоэнтузиасты замахнулись переплюнуть даже Биткоин и оригинальный Эфириум. По их мнению, открытый блокчейн Кардано - основанный на цифровом коде Haskell, который используется для защиты банковских и военных сетей – сделает их криптовалюту одной из самых защищенных и полезных в мире.

Разработчики Кардано, среди которых не только профессора университетов, но и молодые гики-студенты, также заявили о решении проблемы масштабируемости. По их словам, Кардано обойдет Биткоин, который способен обрабатывать всего лишь семь транзакций в секунду.

Мгновенный успех

Как не удивительно, Кардано зашла на рынок в середине осени 2017-го и за считанные дни обрела сотни миллионов долларов капитализации. Четвёртого января 2018-го года, криптовалюта достигла своего пика почти в $35 млрд рыночной капитализации и цены в $1,32 за единицу криптовалюты.

После этого цифры пошли на спад, и, на время написания статьи, курс Кардано равнялся приблизительно 20 центов, а её капитализация оценивалась в $5 млрд. С учётом чрезвычайной волатильности криптовалют, эти показатели все равно довольно внушительны, - самая молодая из топ-10 криптовалют заняла седьмое место по уровню капитализации, в списке с такими гигантами как Биткоин, Эфириум, Рипл, Биткоин Кэш и Лайткоин.

Отвечая на вопрос о низкой стоимости Кардано, её основатель Чарльз Хоскинсон написал в своем твиттере: “Кардано будет ценным из-за большого объема работы, использовании в реальном мире и утилитарности платформы. Я здесь не для того, чтобы сделать однодневных криптоторговцев богатыми. Я здесь для того, чтобы изменить мир”.

If you see me trying to boost the price of Ada, then I've been compromised and sell all your Ada. Cardano will be valuable based upon hard work, real world use and the utility of the platform. I'm not here to make day traders rich. I'm here to change the world — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) February 1, 2018

В интервью изданию Mashable Чарльз Хоскинсон назвал систему Биткоин анархией, а Эфириум – королевством, которым управляет один человек.

“Мы решили разделить обязанности так, чтобы никто не мог быть королём и не возникало хаоса”, - объяснил Чарльз.

Также, программист называет Биктоин и Эфириум цифровыми деньгами первого и второго поколения, в то время как своей криптовалюте он приписывает третью генерацию.

Ключевые отличия

Кардано - блокчейн-технология и криптовалюта третьего поколения.

Это условное обозначение, которое основано на простой логике. Биткоин был первой из криптовалют со всеми своими недостатками, включая медлительность. Эфириум стал технологией второго поколения, в разработке которой были учтены недостатки биткоина. По крайней мере, их часть.

При этом у Эфириума возникли свои сложности, в том числе и с безопасностью.

Кардано, по замыслу создателей, должен был учитывать изъяны и первого и второго поколения.

Два главных отличия Кардано от предшественников – выбранный протокол подтверждения и данные, которые используются при транзакциях.

Первый фактор определяет основную особенность Кардано. Если для получения биткоинов нужен майнинг (определенное количество "денег" присваивается в качестве вознаграждения за определенную "работу" вычислительных мощностей), то в Кардано используется алгоритм, условно называемый "криптодивидендами". Купив один токен, вы получаете что-то вроде процентов за владением им.

Алгоритмы этого рода обсуждались и ранее, но прежде ни один из них не был признан математически достоверным. Кроме алгоритма под названием Ouroboros, который считается достаточно безопасным даже для банковских транзакций.

Собственно, никакого "майнинга" в Кардано нет. Токены нельзя "намайнить", их можно будет только купить. Весь объем токенов (предопределено, что это будет 45 млрд) будет постепенно выпущен в оборот. Общее количество выпущенных токенов сейчас составляет 30 млрд.

Второй фактор, отличающий Кардано от биткоина, – объем данных, которые необходимы для совершения транзакции.

Эксперты предлагают довольно красноречивое сравнение. Представьте себе, что вы покупаете шоколадку и дом. В первом случае достаточно заплатить нужную сумму, во втором случае для оформления сделки нужно гораздо больше данных, подписывается целый контракт и т.д.

Если Биткоин оперирует лишь базовыми данными для совершения транзакции, то у Кардано – намного более сложная система. Обеспечивающая большую безопасность сделок. Хотя, разумеется, и меньшую их анонимность.

Перспективы Кардано

Не смотря на низкую цену и заявления создателей о поступательном развитии Кардано, блокчейн, на котором основана криптовалюта, уже используют в университетах Греции.

Университет Демокрита во Фракии, Университет Аристотеля в Салониках и Афинский Университет экономики и бизнеса использовали блокчейн Кардано для создания базы данных дипломов выпускников университетов. Такая технология может освободить вузы от громоздких бумажных архивов, и позволить кому угодно, включая работодателей, проверить наличие и подлинность дипломов в электронной базе данных.

Также, в скором времени, создатели обещают создать для Кардано собственные смарт-контракты cо “сверхзащищенной системой безопасности”.

Криптовалюта – как искусство

А пока цена за единицу Кардано колеблется в районе пяти гривен, точно уверенным можно быть лишь в одном - визуализация информации у программистов этой криптовалюты приравнена к виду искусства.

На сайте разработчиков представлена так называемая “симфония блокчейна”.

Интерактивное видео и аудио “3D Blockchain” не только завораживает креативностью и гаммой цветов, но и при этом объясняет технологию блокчейн, Биткоин и криптовалюты.

Потыкать мышкой в бесконечные блоки транзакций будет интересно даже тем, кто в этом совершенно ничего не смыслит.