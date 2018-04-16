Вперед, в прошлое. Власти РФ начали использовать ICQ для замены Telegram

Приглашения на встречи с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым из-за блокировки мессенджера Telegram будут рассылаться через ICQ.

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Кремля, передает корреспондент РБК.

Ранее Песков сообщил журналистам, что установил ICQ и попробует использовать его как альтернативу Telegram. До этого российские чиновники говорили, что считают Telegram "очень удобным", но при необходимости готовы найти ему замену.

ICQ — бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио через Интернет. Создана в 1996 году. С 2010 года ICQ входит в состав Mail.Ru Group.

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13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Представители мессенджера в суд не пришли, объясняя это нежеланием "легитимизировать откровенный фарс", но пообещали обжаловать решение.

Роскомнадзор внес веб-версию Telegram — домены t.me и web.telegram.org — в реестр запрещенных сайтов. Глава ведомства Александр Жаров после вердикта суда сказал, что блокировка начнется "в ближайшее время", но конкретной даты не назвал.

16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи указание ограничить доступ к сервису. После этого провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Александр Жаров заявил, что ведомство также потребует от Apple и Google удалить приложение Telegram из своих магазинов.

Ранее НВ сообщало, что российские чиновники готовы блокировать VPN-сервисы из-за Telegram. В частности, Госдума может принять новые законы против VPN-сервисов, с помощью которых можно обходить блокировки.