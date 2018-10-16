16 октября 2018, вторник

Возвращение легенды. Культовый проигрыватель Winamp возродится в виде сервиса

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Популярный плеер Winamp станет мобильным приложением

Популярный плеер Winamp станет мобильным приложением

Легендарный цифровой плеер конца 90-х получит первое глобальное обновление за 5 лет. Проигрыватель появится на платформах iOS и Android.

Cогласно TechCrunch, в следующем году должно выйти новое поколение популярного медиапроигрывателя Winamp 6.

Radionomy - материнская компания Winamp - планирует отказаться от традиционной программы для персонального комьютера и создать мобильное приложение для воспроизведения медиафайлов, подкастов, онлайн-трансляций и т.д.

По словам исполнительного директора Radionomy Александра Сабунджана, Winamp до сих пор имеет около 100 млн ежемесячных пользователей: "Пользователи Winamp действительно везде. У нас сильное и важное сообщество, но все знают, что Winamp мертв, что мы больше не работаем над этим. Это не так".

Разработчики планируют собрать все современные каналы аудио в один - знакомый многим Winamp. 

18 октября состоится релиз Winamp 5.8. Версия мало чем будет отличаться от предыдущих, в ней просто исправили ошибки. 

Абсолютно новый плеер с "наследнием Winamp и полностью новым опытом прослушивания" ждут в 2019-м на Android и iOS.

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