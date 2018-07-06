06 июля 2018, пятница

Вовремя. В мессенджере Skype появятся уведомления о прочтении сообщений

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Skype получил

Skype получил "новую" функцию

Мессенджер Skype от Microsoft получил поддержку уведомлений о прочтении сообщений.

Если собеседник прочитал сообщение, то его аватар отобразится рядом с публикацией, пишет Engadget

Новшество доступно как в диалогах один на один, так и групповых чатах с численностью до 20 участников. Чтобы оценить новую функцию, нужно установить предварительную версию приложения с индексом 8.26.76 для Windows, Android или iOS.

Также в приложении предусмотрена возможность отключения уведомлений о прочтении, позволяющая оставаться невидимым. Соответствующая опция находится в настройках конфиденциальности.

Множество других приложений использовали такие уведомления в течение многих лет, включая iMessage, Whatsapp, прямые сообщения Twitter. Подобная функция есть даже в мессенджере Facebook. И вот, наконец, пришло время, когда Skype присоединился к этому клубу.

В начале 2018 года НВ сообщало, что компания Microsoft начала тестировать функцию сквозного шифрования в Skype для текста, звуковых сообщений и файлов. Такой тип шифрования означает, что содержание сообщений может быть прочитано только отправителем и получателем, они не хранятся на серверах Microsoft. Это не означает, что эти данные не могут быть перехвачены, но это безопаснее, чем большинство методов.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове