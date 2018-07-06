Вовремя. В мессенджере Skype появятся уведомления о прочтении сообщений

Мессенджер Skype от Microsoft получил поддержку уведомлений о прочтении сообщений.

Если собеседник прочитал сообщение, то его аватар отобразится рядом с публикацией, пишет Engadget.

Новшество доступно как в диалогах один на один, так и групповых чатах с численностью до 20 участников. Чтобы оценить новую функцию, нужно установить предварительную версию приложения с индексом 8.26.76 для Windows, Android или iOS.

Также в приложении предусмотрена возможность отключения уведомлений о прочтении, позволяющая оставаться невидимым. Соответствующая опция находится в настройках конфиденциальности.

Множество других приложений использовали такие уведомления в течение многих лет, включая iMessage, Whatsapp, прямые сообщения Twitter. Подобная функция есть даже в мессенджере Facebook. И вот, наконец, пришло время, когда Skype присоединился к этому клубу.

В начале 2018 года НВ сообщало, что компания Microsoft начала тестировать функцию сквозного шифрования в Skype для текста, звуковых сообщений и файлов. Такой тип шифрования означает, что содержание сообщений может быть прочитано только отправителем и получателем, они не хранятся на серверах Microsoft. Это не означает, что эти данные не могут быть перехвачены, но это безопаснее, чем большинство методов.