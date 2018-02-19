Вот так ICO. Украинский стартап Remme всего за сутки привлек $18 млн в криптовалюте

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Украинский стартап Remme провел успешное ICO, привлекая в Ethereum $18 млн
Фото: flickr

Украинский стартап Remme провел успешное ICO, привлекая в Ethereum $18 млн

Проект Remme провел успешное первичное размещение в криптовалюте (ICO) и привлек более 19 тыс. Ethereum (ETH) в течение 13-14 февраля.

Украинский стартап Remme провел ICO, распродав в течение суток более 19,3 тыс. ETH, что в эквиваленте составило $18 млн, сообщил AIN.

Стартап Remme в 2015 году основал Александр Момот. Проект занимается разработкой решений в области компьютерной безопасности, в частности, беспарольной аутентификации пользователей и устройств на основе блокчейн. Команда состоит из 20 сотрудников, офисы компании расположены в Киеве и Одессе.

Изначально Александр Момот финансировал Remme из собственных средств, заработанных на криптовалютах и продажах майнингового оборудования. Стартап вел переговоры о привлечении инвестиций от украинских и зарубежных инвесторов, но они завершились безрезультатно.

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