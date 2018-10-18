Войны ритейлов. Ebay подал в суд на Amazon за кражу клиентов

Интернет-аукцион Ebay подал в суд на крупнейший онлайн-магазин Amazon за использование их клиентской базы данных.
Cогласно eBay, представители Amazon из 50 стран, включая США, Великобританию, Италию, Австралию и Сингапур, использовали их систему приватных сообщений, чтобы убедить сотни профессиональных продавцов изменить платформу торговли, пишет Engadget.
В eBay также заявляют, что Amazon координировал эти действия прямо со своих штаб-квартир, поскольку многие аккаунты были созданы с их IP-адресов.
Через внутреннюю систему eBay сотрудники Amazon якобы рассылали сообщения продавцам и переманивали их на свою сторону.
"В течение многих лет, без ведома eBay, Amazon участвовала в систематических скоординированных усилиях по проникновению и использованию собственной системы eBay M2M, чтобы переманить лучших продавцов eBay в Amazon. Эта схема поразительна - в ней участвовало много представителей Amazon, нацеленных на сотни продавцов eBay, и она охватывает несколько стран за рубежом и многие штаты в США", - указали представители eBay в официальном иске в калифорнийском городе Санта-Клара.
Напомним, eBay и Amazon являются конкурентами, и, несмотря на громадные объемы продаж Amazon, у eBay остается значительная доля продавцов третьей стороны.
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