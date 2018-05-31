31 мая 2018, четверг

Внезапно. Microsoft теперь стоит дороже Google

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Microsoft обогнала Alphabet и стала третьей в мире по капитализации

Microsoft обогнала Alphabet и стала третьей в мире по капитализации

Компания Microsoft впервые за три года обогнала по капитализации холдинг Alphabet, которому принадлежит Google.

Теперь Microsoft является третьей по величине частной компанией в мире, пишет CNBC

Отмечается, что за последние 12 месяцев Microsoft выросла на 40 процентов. Этот рост более, чем в 5 раз больше, чем показатели роста Alphabet. Стремительный рост акций сказался на рыночной стоимости Microsoft и теперь компания обогнала Google, впервые на протяжении последних трех лет.

Интересно, что при этом как Microsoft, так и Alphabet опередили прогнозы аналитиков на последний квартал.

Сейчас стоимость Microsoft составляет $760 млрд, тогда как Alphabet — $745 млрд. Это позволило ей войти в тройку самых дорогих в мире после Apple — $921 млрд и Amazon — $788 млрд. Alphabet опустился на четвертую строчку, за ним следуют Facebook и китайская компания Tencent.

Отмечается, что у Microsoft 35% обеспечивают подразделения Windows, Surface и игровое направление, еще около 30% – облачные сервисы, и еще чуть более 30% – Office и другое ПО. При этом Microsoft и Alphabet конкурируют в сферах, включая облачных вычислений, интернет-поиска, искусственного интеллекта и технологий распознавания речи.

Ранее НВ сообщало, что советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил о возможном "изгнании" компании Microsoft из страны в ответ на существующие ограничения в США в отношении Лаборатории Касперского.

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