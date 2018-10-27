Вместе веселее. Пять мобильных игр, в которые можно играть по сети с друзьями

Сейчас не у всех есть время и деньги на игровые консоли, но поиграть с друзьями любят все. Собрали для вас несколько мобильных игр, в которые можно поиграть с друзьями по сети.

BombSquad

Игра в жанре RPG, в которой нужно уничтожить соперников с помощью разных бомб и артефактов, которые лежат в коробках на полу. В нее можно играть самому, а также в режиме мультиплеера от двух до восьми человек. В ней есть коммандные сражения, захват флага и бой "каждый за себя".

Ерудит - Українською

Мобильная версия игры Scrabble, более известной в Украине под названием Эрудит. Играйте в слова с тысячами людей по всему миру на украинском, русском и английском языках.

В ней нужно составлять слова по правилам кроссворда из букв, которые у вас есть в руках. Каждая буква стоит разное колличество балов, победит тот, кто наберет больше всех. Используйте специальные бонусные клеточки, чтобы удваивать буквы и слова.

В приложении есть режим хот-сит (мультиплеер на одном смартфоне), игра с конкретным игроком и глобальная игра со случайным соперником.

Racers VS Cops

Гоняйтесь друг за другом на машинах. Между пользователями распределяются роли полицейского и уличного гонщика. Первый должен догнать и задержать второго. Машины можно перекрашивать, прокачивать и покупать новые.

8 Ball Pool

Американский пул с мультиплеером. В этот тип бильярда можно играть против одного соперника, а также учавствовать в чемпионатах. В нем нет ботов, а только настоящие игроки.

DUAL!

DUAL! - это арканоид в который можно играть по bluetooth или wifi. Цель игры забить сопернику гол и отразить его атаки. Для того, чтобы в него играть не нужно подключение к интернету.