Власти США запретили компании ZTE использовать процессоры Qualcomm

Министерство торговли США объявило о запрете американского экспорта для китайского производителя смартфонов ZTE.

Это означает, что американские компании, такие как Dolby и Qualcomm, не смогут экспортировать какие-либо детали для ZTE в течение семи лет, пишет The Verge.

Основанием для наложения санкций стало невыполнение ZTE условий прошлогоднего соглашения о признании вины в поставках в обход санкций американского оборудования Ирану и КНДР. Тогда компания согласилась с тем, что она потеряет свои экспортные привилегии на семь лет, если ей не удастся выполнить соглашение.

"Вместо того, чтобы сделать выговор персоналу и старшему руководству, ZTE наградила их. Это вопиющее поведение нельзя игнорировать", — отметил в пресс-релизе министр торговли США Уилбур Росс.

ZTE закупала чипы у американских компаний Qualcomm и Intel, а также оптические элементы у Acacia Communications и Lumentum Holdings. Потеря Qualcomm особенно болезненна для ZTE, так как существенно ограничивает возможности устройств этого производителя на рынке США.

Производитель телефонов также находится под пристальным вниманием в Великобритании, где Национальный центр кибербезопасности опубликовал письмо, которое предостерегает от использования оборудования или услуг от ZTE, ссылаясь на риски для национальной безопасности. В письме отмечается, что, поскольку Великобритания уже использует оборудование Huawei, появление дополнительного китайского поставщика увеличит сложность "смягчения риска внешнего вмешательства".

Ранее НВ сообщало, что чиновникам в США предлагают запретить пользоваться в правительственных учреждениях смартфонами и другими гаджетами от брендов Huawei и ZTE. Документ под названием "Закон США о государственных связях" представил сенатор от штата Техас Майк Конвей.

Законопроект Конвея запретит правительству США покупать и использовать "телекоммуникационное оборудование и/или услуги" от Huawei и ZTE. Конвей отмечает, что технология, которая исходит из Китая, создает угрозу национальной безопасности и что использование этого оборудования "будет привлекать китайский надзор во все аспекты нашей жизни".