Владельцы Telegram обратились в суд из-за товарного знака Gram

Компания Telegram Messenger Inc. Павла Дурова подала иск в окружной суд США к калифорнийской компании Lantah Llc.

Истец утверждает, что ответчик нарушил его права на торговый знак Gram, и просит запретить тому использовать знак в дальнейшем.

Иск был подан 11 мая, а Lantah подала заявление о регистрации прав на торговый знак Gram в патентное ведомство США 25 февраля, пишет издание Ведомости, журналисты которого получили доступ к материалам дела.

Telegram Messenger Inc в начале года привлекла $1,7 млрд инвестиций для создания собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network и выпуска криптовалюты Gram. Блокчейн-платформ планируется к запуску в IV квартале 2018 года, говорится в иске. Интересно, что в заявке о регистрации торгового знака Lantah указала, что будет использовать его "как виртуальную криптовалюту".

Если Lantah заявляет, что только планирует использовать данный товарный знак в будущем, то Telegram к тому моменту уже делал это, причем со значительным успехом, говорится в иске. Например, Telegram продал инвесторам деривативы на криптовалюту. Первые сделки были заключены еще 29 января, подчеркивается в иске. Именно поэтому мессенджер имеет приоритетные права на торговый знак, считает истец.

Telegram считает, что у него не было необходимости регистрировать права на Gram. Компания имеет право получить их, используя знак в своем бизнесе, если сделает это первой.

Владелец Lantah Llc Дэниел Джеффри сообщил изданию CCN, что, вопреки заявлению Telegram, фирма использовали товарный знак Gram еще до того, как стало известно о намерениях Telegram создать продукт с таким же названием.

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Ранее НВ сообщало, что создатели мессенджера Telegram сообщили американским чиновникам, что привлекли $850 млн от 81 инвестора в первом раунде ICO для "разработки и поддержки блокчейна TON для мессенджера Telegram". Согласно предварительным данным, первоначально планировалось собрать $600 млн, но спрос подтолкнул эту планку до $850 млн.

В документе, который был представлен в Комиссию, говорится, что деньги были получены для "разработки блокчейна TON, разработки и обслуживание Telegram Messenger и других целей". В графе "тип размещенных ценных бумаг" в отчете указаны "соглашения о покупке криптовалюты".