Владелец Розетки пожаловался, что московская компания требует заблокировать домен магазина, ссылаясь на российские законы

Владелец Розетки Владислав Чечеткин сообщил на своей Facebook-странице, что московская компания «Бренд Монитор» обратилась к регистратору домена rozetka с требованием заблокировать домен с отсылкой к нарушению российского законодательства.

От Розетки требуют удаления или ограничения доступа к «незаконно размещенным материалам» и оповещения о том, когда это будет сделано. Письмо переведено на украинский язык, хотя ответ ожидается на русском.

«Повідомляємо Вам, що на сайті rozetka.com.ua, провайдером хостингу якого Ви є, без дозволу Правовласника незаконно використовується його інтелектуальна власність:

https://rozetka.com.ua/.....

Правовласник вкрай серйозно підходить до питань підтримки законності у використанні належний йому інтелектуальної власності і буде готовий зробити необхідні заходи для захисту своїх виключних прав у разі потреби.

Відповідно до права, що застосовується (див. Ст. 1219 ГК РФ, ст. 247 АПК РФ), а саме ст. 1253.1 ГК РФ, в умовах ненадання адміністратором сайту rozetka.com.ua доказів законності використання ним інтелектуальної власності Правовласника (договорів та інших документів, що підтверджують вичерпання виняткових прав щодо пропонованої до продажу продукції), від імені Правовласника просимо Вас забезпечити видалення або обмеження доступу до незаконно розміщених матеріалів, що доступні за вищевказаними посиланнями».

На сайте компании «Бренд Монитор» говорится, что она предоставляет услуги по защите товарного знака, торговой марки, бренда. Это касается контрафакта, «серого» импорта, доменных имен и нарушений в рекламе. Обнаружение происходит в автоматическом режиме 24/7 при помощи компьютерного зрения (анализируется содержание страниц, изображения, логотипы). Заказ такого аудита – бесплатный.

«Это письмо – прямая антиреклама закона о национальном принципе исчерпания прав на ТМ, который хотят принять в Украине. Такой сегодня действует в четырех странах мира, среди которых Россия и ЮАР», - прокомментировал событие для НВ Владислав Чечеткин. – Его лоббируют продавцы электроники, но Украина – импортозависимая страна, у нас на импорт приходится 80% товаров, поэтому затронет он любые сферы жизни украинцев. Это будет похуже «закона о 22 евро», потому что если с «законом о 22 евро» вы бы могли купить, например, кроссовки за границей за бОльшую сумму и заплатить налог с разницы, то тут, даже если вы захотите заплатить налог, обладатель прав на ТМ может в принципе запретить покупать вам его бренд за границей и ввозить в Украину, мы попадем в потребительское гетто, где можно будет покупать только по той цене, которую установила одна компания. А теперь представьте, что то же самое будет с лекарствами, автозапчастями и другими товарами».

В прошлом году в Украине уже разгорелся скандал вокруг запретов на поставки техники Xiaomi и Meizu в Украину по требованию обладателя интеллектуальных прав на торговую марку. В Украине зарегистрировано два законопроекта с разным подходом к принципу исчерпания прав на торговую марку – национальным и международным, это 5419 и 5699 соответственно.

В данный момент в Раде зарегистрированы оба законопроекта. По словам Чечеткина, ЗП 5699, поданный Кабмином (с февраля 2018 находится в статусе «вручено представление Комитета о рассмотрении»), учитывает пожелания бизнеса, но из него хотят изъять пункт о международном принципе исчерпания прав на ТМ - та же группа, которая лоббирует 5419. Также активизировалось лобби ЗП 5419, и проект могут поставить на голосование уже в ближайшее время. О том, что закон об исчерпании прав на ТМ обсуждается в кулуарах Верховной Рады и может быть принят вскоре, НВ сообщил еще один источник в сфере ритейла.

«Меня как гражданина волнует, в какой стране я живу, поэтому Розетка борется с такими инициативами. Мы сегодня уже получаем письма с требованием поднять цены на товары, но если закон 5419 примут, такие письма будут приходить сотнями, и каждая компания сможет потребовать блокировки домена. Причем это коснется не только нас, но и все магазины», - резюмирует Владислав Чечеткин.