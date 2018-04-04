ВКонтакте покинул десятку самых популярных в Украине сайтов

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Вконтакте теряет популярность
Фото: Flickr

Вконтакте теряет популярность

Российская социальная сеть ВКонтакте впервые выпала из топ-10 самых посещаемых украинцами сайтов.

Необычно холодная погода в марте привела к тому, что в десятку вместо ВКонтакте попал сайт sinoptic.ua, пишет Watcher

Поскольку украинцы в марте чаще проверяли прогноз погоды, посещаемость сайта Gismeteo.ua тоже выросла - на 4%. Это позволило сайту подняться на 16 место в рейтинге самых популярных в Украине.

Как сообщается, украинский онлайновый магазин Rozetka также потерял аудиторию. А вот Aliexpress.com в марте прибавил 2% охвата.

Что касается соцсетей, то в марте немного выросла аудитория у Facebook и Instagram, правда, этого оказалось недостаточно, чтобы сменить позиции сайтов в рейтинге. А вот российские Одноклассники потеряли примерно полпроцента аудитории и опустились с 23 на 24 место в ТОП-25 самых популярных сайтов.

Добавим, что исследования Kantar TNS CMeter базируются на данных их трех источников: Site-centric- счетчики, интегрированные в сайты. На данный момент в измерении есть около 250 сайтов, из них около 30 с фиксацией видео; Frame-centric- счетчики установлены не на сайте, а во фрейме баннерной сети (на данный момент в измерении более 2500 сайтов); User-centric-панель, которая охватывает около 5000 респондентов ежедневно.

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