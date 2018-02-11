Вирус заставил государственные компьютеры майнить криптовалюту

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Компьютер
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Компьютер

В воскресенье, 11 февраля, более 4200 сайтов, в том числе принадлежащих государственным организациям США и Великобритании, были заражены вирусом, который заставлял тайно майнить криптовалюту, сообщает The Register.

Вирус представляет собой вредоносную версию плагина Browsealoud. Он проникал в компьютеры пользователей через инфицированные сайты и заставлял их майнить криптовалюту Monero, добывая деньги для хакеров.

Компания Texthelp, которая разработала Browsealoud, заявила, что приостановила работу плагина, пока не будет проведено расследование.

Майнинг - это вычисления для поддержки системы криптовалют, таких как биткоин, за которые полагается вознаграждение. По сути это способ добычи криптовалюты.

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Напомним, 9 февраля несколько сотрудников Всероссийского НИИ экспериментальной физики были задержаны за майнинг криптовалют на рабочем месте.

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