Viber могут заблокировать на территории России вслед за Telegram

К блокировке может привезти решение Viber не передавать ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

Об этом заявил операционный директор компании Майкл Шмилов в интервью РБК.

"Во-первых, нужно понимать, что в большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям — разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности и т.д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать", - заявил Шмилов.

К ним относится передача ключей шифрования. Как пояснил Шмилов, "нельзя дать то, чего нет". "Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется", — пояснил он.

Начиная с версии Viber 6.0 все основные функции Viber защищены с помощью сквозного шифрования: звонки через сервис, личные и групповые сообщения и др. При таком типе шифрования ключи от переписки хранятся только на устройствах клиентов, и никто, даже сама компания-разработчик, не имеет доступа к ним, говорится в политике конфиденциальности Viber Media S.a.r.I.

"У Viber все чаты и звонки защищены сквозным шифрованием по умолчанию", — сообщил Майкл Шмилов.

По словам Шмилова, за все годы присутствия Viber в России, компания несколько раз получала запросы от госорганов, но их число было намного меньше, чем в Европе. Для запроса существует определенная процедура: правоохранительные органы должны прийти с ордером, в котором содержится запрос на предоставление информации об определенном пользователе.

Еще одно законодательное требование, выполнение которого для Viber затруднительно, — это положения российского "закона Яровой", вступающие в силу с 1 июля 2018 года. С этого момента мессенджеры будут обязаны хранить информацию о факте коммуникации их пользователей в течение года, а содержание самих сообщений — полгода.

По словам Шмилова, компания будет не готова делать вещи, которые противоречат ее политике. В политике конфиденциальности Viber указывается, что компания не читает содержание сообщений и не прослушивает вызовы, совершенные в частном порядке с помощью Viber, а также не хранит эти сообщения после их доставки по назначению. Если по какой-то причине сообщение не было доставлено получателю в течение двух недель, оно будет удалено с серверов.

Ранее НВ сообщало, что Роскомнадзор отправил Telegram уведомление "о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации". Это произошло потому, что в декабре 2017 года российский суд оштрафовал мессенджер за отказ передать ключи шифрования ФСБ.

У Telegram есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. По закону предупреждение Роскомнадзора — первый этап процедуры блокировки мессенджера на территории России. После истечения 15 дней Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.