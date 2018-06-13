Почему у нас есть Apple Pay и в чем секрет успеха monobank. Интервью НВ с Верой Платоновой, Masterсard

Почему Apple Pay пришел в Украину, но не зашел в Германию, как украинцы перегнали в технологичности европейцев, когда в Украине появится Samsung Pay и что нужно, чтобы мы смогли платить картой даже в самом отдаленном населенном пункте страны. Эксклюзивное интервью НВ с CEO Mastercard в Украине Верой Платоновой.

Как изменился платежный ландшафт в Украине за последний год?

Мы наблюдаем три тренда в Украине.

Первый и основной — рост количества безналичных транзакций. Люди стали чаще рассчитываться картами в торговых сетях. Согласно статистике НБУ, доля безналичных расчетов в целом выросла до 44%. Это по-настоящему европейский показатель. Безналичные расчеты в торговой сети уже перешли черту в 50%.

Второй — запуск NFC-кошельков. В конце прошлого года — Google Pay, сейчас — Apple Pay. Кроме этого, банки выпускают свои эмитентские цифровые кошельки. На данный момент с 15 банками запущено 6 кошельков, работающих на основе платформы токенизации Mastercard, если учитывать двух гигантов.

Третий — повышенное внимание к финтеху, фактически бум. В сентябре прошлого года мы вместе с 1991 Open Data Incubator при поддержке НБУ запустили инкубационную программу для финтех-стартапов Fintech Master. Участники смогли найти партнеров в лице Нацбанка и крупных банков Украины, представить себя финансовому сектору.

Самый яркий в классическом понимании финтеха пример в Украине — monobank. С нашей точки зрения, это очень успешный проект. Первый пример диджитал-банка без отделений в стране. В Европе есть несколько таких успешных примеров. Это банк Revolut в Великобритании. И N26 в Германии. Последний, к слову, работает уже в 17 странах Европы и к 2020 году планирует охватить 5 млрд пользователей. Надеемся, что украинский monobank охватит тоже большую аудиторию.

Интерес к финтеху — с чьей стороны? Государства, стартапов, пользователей?

Интерес есть у всех. Не может быть успеха без участия всех сторон. Стартапы, конечно, заинтересованы найти партнера, у которого уже есть фундамент, клиентская база, ресурсы и масштаб.

В сентябре прошлого года мы провели опрос, который показал, что 58% представителей банковского сектора готовы к внедрению финтеха, а 71% считают необходимым отслеживать инновации в данной сфере. Банки понимают, что со своей сложной организацией они не всегда успевают за маленькими и гибкими стартапами. Поэтому им интересно взять готовое решение, интегрировать в свою финансовую систему и предложить клиентам новый сервис.

После запуска Google Pay и Apple Pay количество NFC-транзакций в Украине выросло в 14 раз. Для сравнения, в мире за год — в 4 раза

Всем этим заправляют клиенты, которые «голосуют ногами». Мы это видим на примере инновационных банков, которые есть в стране — ПриватБанка, monobank. Последние очень быстро набрали большую и активную аудиторию — 250 000 карт. И это действительно активные карты, среднее количество торговых транзакций в общем масштабе всех операций по картам банка — 95%.

Если говорить о финтехе в мире, то сейчас используется огромное количество решений для оплаты. И бесконтактная технология, и QR-коды, и оплата при помощи мобильных кошельков, и многое другое.

Как вы думаете, какая технология станет доминирующей?

Перед запуском инкубационной программы мы, проводя опрос среди украинских банкиров, интересовались, какая, по их мнению, технология в данный момент лидирует в финтехе. Они назвали три вещи — это удаленный банкинг, работа с Big Data и цифровые кошельки.

Сейчас в Украине однозначно побеждает мобильность: мы наблюдаем активный переход в мобильные устройства.

Мы еще в самом начале этого пути, но цифры уже впечатляют. После запуска Google Pay и Apple Pay количество NFC-транзакций выросло в 14 раз. Для сравнения, в мире за год — в 4 раза.

Второй тренд — это диджитализация. Люди начали активно и легко платить в интернете, используя современные инструменты, ботов в том числе. Они существенно облегчают процесс оплаты. В странах ЕС уже каждый пятый пользователь имеет опыт покупки с использованием голосовых или текстовых сервисов.

Третье — это аутентификация, которая связана с первым и со вторым факторами. Раньше оплаты онлайн требовалось множество шагов, как результат – их количество не было таким значительным.

Каждый новый шаг останавливает пользователей в цепочке проведения оплаты. Появление аутентификации через отпечаток пальца убрало многие барьеры. И тут уже речь не столько о безопасности (хотя биометрия — это исключительная безопасность). Речь идет о том, что человеку не надо задумываться, что нужно сделать, чтобы что-то купить.

Кстати, согласно исследованиям, биометрия очень востребована у наших пользователей. Каждый третий в нашем исследовании подтвердил, что для него это предпочтительный метод аутентификации.

Биометрия будет иметь революционное значение для нашей страны, и не только для нашей.

Есть разные способы биометрической аутентификации: отпечаток пальца, сканер радужной оболочки, FaceID, пульс. Что наиболее перспективно, на ваш взгляд?

Вы наверняка слышали об украинском стартапе MAWI, который мы вместе с ПриватБанком поддержали. Это технология, позволяющая распознать человека через пульс. Перспективный метод, имеет право на жизнь и, скорее всего, будет развиваться.

Сейчас есть много идей и стартапов, которые предлагают разные методы аутентификации. У нас даже есть стартап NuData Security в Канаде, который предлагает не активную аутентификацию (как это происходит сейчас, когда надо приложить палец или посмотреть на устройство для распознавания лиц), а пассивную. Система анализирует, как человек держит телефон, с какой силой нажимает кнопку, как поворачивает. И на основании этих данных принимает решение. Если поведение пользователя нестандартно, система не даст провести платеж.

Фото: EPA

Но вернемся к финтеху. Очень перспективен такой способ оплаты, как QR-код. Особенно на Востоке, в Китае.

У нас в стране это решение пока находится в зачаточном состоянии. Проекты есть (у ПриватБанка, например), есть нефинансовые решения.

Мы тоже запустили несколько кейсов для применения QR-кода в Украине. Но мы находимся вначале адаптации этого решения и продвижения его на рынок. Поэтому говорить о том, насколько успешен QR-код, сможем только через год.

Планируем запустить его не только в цифровом мире, но и в физическом. Провайдер сервиса сможет сгенерировать код в любом приложении, а клиент – прочитать этот код и произвести оплату в любом приложении у себя на смартфоне.

Для нас успех любой технологии заключается в интероперабельности: чтобы ни банкам, ни партнерам, ни держателям карт не надо было делать какие-то дополнительные шаги, чтобы пользователи могли совершить платеж на тех устройствах или в тех программах, которые у них уже есть. Ведь чем больше шагов к оплате, тем меньше клиентов будет пользоваться сервисом. Уверены, что такой подход будет востребован и бизнесом, и пользователями, при оплате за товары и сервисы – будь то коммунальные услуги, парковка или что-либо другое.

Какие платежные привычки есть у украинцев в регионах? Они используют карточки, только чтобы снимать наличные, или уже популярна оплата в торговых точках, в интернете, популярен ли финтех?

Сценарии использования зависят от проникновения тех или иных сервисов. Так, сеть платежных терминалов по большей части развита в больших городах и постепенно распространяется на регионы. На сегодня в Украине есть порядка 260 000 POS-терминалов. Покрыт весь крупный ритейл, а также, по нашим оценкам, до 30% всех торговых точек и предприятий.

Недавно «Укрпочта» получила лицензию на эквайринг. Если компания сможет оборудовать все свои отделения POS-терминалами, то, наверное, количество точек, где принимают карты, в Украине увеличится в два раза.

У нас же на данный момент есть две задачи в регионах. Развернуть с крупнейшими банками-эквайерами покрытие по максимуму и сделать его бесконтактным.

Мы уже проводим исследование рынка, в процессе которого наши агенты тестируют качество POS-терминального оснащения торговой сети, в том числе бесконтактными устройствами. После получения результатов этого исследования будем говорить с основными игроками рынка о том, как и где нам нужно улучшать ситуацию.

В Европе разная адаптация бесконтактных терминалов. Не зря к нам пришли Google Pay и Apple Pay. Этих сервисов нет во многих европейских странах

На кого ложатся расходы по расширению сети POS-терминалов?

Терминалы, за редким исключением, покупаются банками. У банков есть бизнес-модель, по которой они окупают затраты на POS-терминальное оборудование. Она у всех разная. У кого-то это повышенная комиссия, у кого-то фиксированная комиссия в месяц. Это стабильная система, рентабельный бизнес.

В этом ответ, почему в регионах покрытие хуже. Денежный поток меньше, банки не могут окупить установку терминалов в адекватные сроки. Но в целом ситуация улучшается. Украинцы все больше платят картами, и безналичный денежный поток в торговой сети растет, в среднем на 45% в год.

Конечно, большая часть экономики еще находится вне безналичного поля, но даже этих процентов хватает для быстрого расширения сети. Количество POS-терминалов увеличивается примерно на 10-15% в год. Причем все новые POS-терминалы уже бесконтактные. В целом, уже около 70% терминалов в стране — бесконтактные.

А если сравнивать с Восточной Европой, то насколько мы от нее отстаем?

Не отстаем, отнюдь. В Европе разная адаптация бесконтактных терминалов. Не зря к нам пришли Google Pay и Apple Pay. Этих сервисов нет во многих европейских странах. Apple Pay нет в Германии, Польше и многих других.

Его приход связан с готовностью торговой сети и клиентов, и эта готовность у нас в разы выше, чем в среднем по Европе. В вопросах внедрения бесконтактных технологий есть свои лидеры — Великобритания, Нидерланды, Польша.

Один из основных факторов, который стимулирует развитие бесконтактных платежей в Украине, — это конкурентный дух и желание быть первыми в инновациях. Бесконтактные технологии были и сейчас являются признаком современности банков. И здоровый конкурентный дух привел к тому, что банки могут предложить практически полностью бесконтактную сеть в Украине.

Очень многие проекты в концепции «умный город» на основе бесконтактной технологии мы реализовали вместе с Ощадбанком, внедряя платежи в транспортную и социальную инфраструктуру городов. И что касается транспорта, то нам кажется, что адаптация Украины к бесконтактным технологиям, как минимум в Киеве, значительно усилилась с запуском бесконтактного проезда в метро. Мы видим: как только картодержатель начинает совершать бесконтактные оплаты в транспорте, у него увеличивается вдвое количество безналичных оплат в торговой сети.

Если посмотреть общую статистику бесконтактных транзакций, то в Киеве их около 20% от всех оплат. В других городах — 5-8%. Средневзвешенно — около 8% всех транзакций в Украине проходит бесконтактно.

В Киеве около 20% транзакций происходят бесконтактно. Фото: EPA

Если же мы говорим о токенизированных транзакциях (то есть тех, которые проиходят с помощью смартфонов и носимой электроники), то транспорт занимает второе место после продуктового ритейла в Украине. Поэтому для массовой аудитории транспорт — это хорошее решение для обучения использованию новой технологии.

Но не метрополитентом единым — сегодня бесконтактная оплата есть на фуникулере, на двух скоростных трамвайных линиях в Киеве, в автобусах в Мукачево, и в мае мы запустили бесконтактные оплаты в трамваях Львова. Технология работает в зоопарке, ВДНХ, на НСК «Олимпийский» — много других категорий, которые так или иначе относятся или к транспорту, или к социальным объектам.

С помощью чего обычно украинцы платят бесконтактно?

Пока, очевидно, это карты, их около 3 млн. Мы еще не видим четкой статистики, сколько мобильных устройств используется для бесконтактной оплаты. Но мы понимаем, что увеличение количества оплат посредством мобильных устройств растет в разы быстрее, чем оплата с помощью обычных карт. Уже совершены сотни тысяч таких транзакций.

По нашим оценкам, к 2020 году более 60% носимых устройств в Европе будут иметь инструменты для бесконтактной оплаты.

Расскажите о технической стороне работы сервисов вроде Apple Pay и Google Pay. За что отвечает сервис, за что — банк, за что — платежная система?

Токенизация — это процесс замены номера карты на токен при проведении транзакции.

Токен – это уникальный цифровой ключ, который присваивается самому устройству. У Mastercard есть платформа, хаб, который называется MDES, с помощью которого карта оцифровывается в мобильном устройстве, это происходит через запрос банка-эмитента в хаб.

Когда совершается транзакция, происходит обратный процесс. Банк-эквайер видит этот токен, присылает нам, мы его расшифровываем и показываем банку-эмитенту реальный 16-значный номер карты. То есть практически всей токенизацией занимается платежная система.

Сервисы, такие как Apple Pay и Google Pay, оснащают мобильные устройства возможностью проводить оплату, а система токенизации является связкой между банком и платежным сервисом.

То есть для выхода на рынок какого-нибудь такого платежного гиганта нужно, чтобы в стране уже были запущены сервисы токенизации?

Совершенно верно. Для работы Google Pay и Apple Pay нужна интеграция с платформой токенизации (MDES). Без нее сервисы бы не зашли на украинский рынок.

В Украине, кроме торговой сети, которая оснащена бесконтактной технологией, был еще один большой плюс — подавляющая часть банковского рынка к средине этого года уже интегрировала с MDES. 15 банков, которые занимают 95% рынка, были подключены к платформе. Глобальному цифровому кошельку в таком случае нужно только активировать связку.

Сколько времени занимает такая подготовительная работа, если, например, Google или Apple решают выйти в страну?

С одной стороны, подготовительная работа шла все эти годы, когда строилась сеть приема, банки подключались, людей обучались пользоваться бесконтактными картами.

Непосредственно активация, с момента, когда диджитал-гигант говорит о готовности зайти в страну, а банки в это время уже подключены к MDES, занимает 3-4 месяца.

Цифровые кошельки есть у производителей смартфонов — Samsung, Huawei, LG, Xiaomi. Samsung обычно выходит на рынки вслед за другими гигантами. Стоит ли украинцам ждать новых игроков?

Да, я думаю, что будут заходить другие кошельки, так как основные уже в Украине. Есть позитивный опыт на рынке и быстрая адаптация, хорошие показатели токенизации.

В Украине, кроме торговой сети, которая оснащена бесконтактной технологией, был еще один большой плюс — подавляющая часть банковского рынка к средине этого года уже интегрировала MDES

Mastercard присутствует в разных странах. Как тех, которые уже близки к cashless-экономике, так и в тех, которые по-прежнему отдают предпочтение наличным. По вашим ощущениям, какие факторы можно расценивать как предикторы того, что страна близка к отказу от наличных? Где Украина находится в этом плане?

Украина очень неоднородна. У нас есть показатели, которые уже сегодня превышают многие европейские, в том числе по бесконтактной оплате.

Есть очень современные и восприимчивые к технологиям миллениалы, которые с удовольствием подхватывают новые платежные тренды.

Также у нас есть большая часть населения, которая медленно переходит на современные способы оплаты. И связано это не только с неготовностью картодержателей, но и с проникновением POS-терминалов.

Если взять среднее арифметическое, то мы находимся между Европой и Азией. Но мы однозначно – в мировых трендах. А это значит, что в целом страна очень быстро эволюционирует в сторону лучших европейских рынков.

Если мы посмотрим на Европу, то увидим одну очень интересную цифру — 138 млн европейцев не являются финансово включенными. Это значит, что, возможно, у них и есть банковский счет, но они им практически не пользуются. Поэтому сравнивать нас с Европой и рассуждать, где и почему мы отстали, неправильно. Мы уверенно идем своим путем и даже опережаем европейский платежный рынок во многом.

Кроме того, у нас есть свои культурные особенности и любовь к премиальным возможностям. Европа более аскетична. В Украине быстро происходит переход от пластика к мобильным устройствам. Мы четко знаем, куда движемся, есть правильно настроенное и образованное население, а также банки, которые пытаются конкурировать на высоких скоростях, и платежные системы пытаются привлечь максимум инновационных технологий в Украину.