Великобритания определилась с датой 5G-аукциона

Великобритания в марте 2018 года проведет свой первый 5G-аукцион и выставит на продажу радиочастоты "для дополнительной мощности высокоскоростного мобильного интернета"

Телеком-регулятор Соединенного Королевства еще в этом месяце проведет распродажу радиочастот для новейшего поколения беспроводной связи, участие в которой примут шесть компаний.

Великобритания проведет первый в стране 5G-тендер уже на следующей неделе, 20 марта 2018 года. Ofcom, телеком-регулятор Соединенного Королевства, выставит на продажу радиочастоты в диапазонах 2,3 ГГц и 3,4 ГГц. Об этом сообщил Mobile World Live.

В Великобритании, в отличие от Украины, действует принцип технологической нейтральности. Это означает, что операторы, получив от государства радиочастоты, сами определяют, какие технологии на них запускать. Ofcom отметил, что указанные полосы предназначены для "обеспечения дополнительной мощности мобильного широкополосного доступа" и могут использоваться для 5G.

В грядущем тендере выразили желание принять участие шесть компаний. Среди которых все четыре действующие сотовые операторы страны, EE, O2 UK, Vodafone UK и 3 UK.