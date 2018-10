Вечером 23 октября на серверах Apple произошел сбой

У компании Apple 23 октября начались проблемы с некоторыми из ее веб-сервисов.

Представители компании назвали сбои простым "замедлением работы", сообщает 9to5mac.com.

Хотя Apple не признала сбои напрямую, только отмечая "замедление нормальной работы" в некоторых своих сервисах, пользователи и сторонние разработчики сообщают, что они не могут получить доступ к своим данным iCloud.



Страница состояния компании сообщает о проблемах с Back to My Mac, Photos, Find My Friends и Mail Drop и множеством других сервисов iCloud, отметив, что только "некоторые пользователи испытывают сложности".

Уточняется, что неполадки начались во вторник в 18.51 по Киеву и продолжаются в данный момент. Представители Apple не отреагировали на жалобы пользователей.

