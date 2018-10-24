Вечером 23 октября на серверах Apple произошел сбой

У компании Apple 23 октября начались проблемы с некоторыми из ее веб-сервисов.
Представители компании назвали сбои простым "замедлением работы", сообщает 9to5mac.com.
Хотя Apple не признала сбои напрямую, только отмечая "замедление нормальной работы" в некоторых своих сервисах, пользователи и сторонние разработчики сообщают, что они не могут получить доступ к своим данным iCloud.
Страница состояния компании сообщает о проблемах с Back to My Mac, Photos, Find My Friends и Mail Drop и множеством других сервисов iCloud, отметив, что только "некоторые пользователи испытывают сложности".
Уточняется, что неполадки начались во вторник в 18.51 по Киеву и продолжаются в данный момент. Представители Apple не отреагировали на жалобы пользователей.
Ранее НВ сообщало, что в ночь на среду, 17 октября, в работе стримингового сервиса YouTube произошел сбой. Около 43% жалоб относительно работы видеохостинга были связаны с проблемами при просмотре видео, вообще не получалось войти на сайт еще 37% пользователей, также 19% владельцев каналов в YouTube не могли авторизоваться.
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