01 июля 2018, воскресенье

В WhatsApp появилась возможность создания каналов

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В группы Whatsapp добавлена настройка, которая позволяет присылать сообщения только админам
whatsapp.com

В группы Whatsapp добавлена настройка, которая позволяет присылать сообщения только админам

В мессенджере WhatsApp появилась функция создания каналов, говорится в сообщении компании.

В группы добавлена настройка, которая позволяет присылать сообщения только админам. Подобные чаты предназначены для рассылок важной информации, в частности, для учителей, коммуникационных центров и некоммерческих организаций.

Для активации нужно зайти в настройки группы и выбрать настройку, которая позволяет отправлять сообщения в ней только админам.

В апреле стало известно, что жителям ЕС младше 16 лет могут отказать в регистрации в WhatsApp. Это мотивировали новым европейским законом о защите данных.

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