В WhatsApp появилась возможность создания каналов

В группы Whatsapp добавлена настройка, которая позволяет присылать сообщения только админам

В мессенджере WhatsApp появилась функция создания каналов, говорится в сообщении компании.

В группы добавлена настройка, которая позволяет присылать сообщения только админам. Подобные чаты предназначены для рассылок важной информации, в частности, для учителей, коммуникационных центров и некоммерческих организаций.

Для активации нужно зайти в настройки группы и выбрать настройку, которая позволяет отправлять сообщения в ней только админам.

В апреле стало известно, что жителям ЕС младше 16 лет могут отказать в регистрации в WhatsApp. Это мотивировали новым европейским законом о защите данных.