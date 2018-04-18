В Украине запустили фальшивую "электронную гривну"

Мошенники решили заработать на сборе средств от запуска фейковой национальной криптовалюты Украины.

Первые сообщения о новой валюте появились на профильном ресурсе в США. В Украине о криптогривне в это время не подозревали, сообщает LIGA.net.

По данным СМИ, Нацбанк наконец запустил свой проект на Blockchain — украинскую криптовалюту, которая получила название eUAH. Однако, сайт проекта eUAH был зарегистрирван совсем недавно — 16 марта. Имена его создателей неизвестны.

В описании говорится, что инициатором выпуска криптогривни являются украинские госорганы — Госагентство по вопросам e-government, Нацбанк и Минюст. Проект якобы начался в марте. "В 2018 году запланировано выпустить в свободное обращение до 10% запаса токенов. Начало жизни Электронной Гривни", - утверждается в приведенном на сайте тайм-лайне.

В плане указано, что Украина собирается выпустить на Ethereum 50 млн токенов, из которых 5 млн — в свободном обращении. У инициаторов проекта есть даже White paper, которая по оформлению очень похожа на обычные презентации Нацбанка. В ней говорится, что в 2019 году новая электронная гривня уже будет работать во всех сферах экономики и на нее будет приходиться до 15% всех платежей в стране.

Однако в Украине о новом проекте не знали.

"Национальную крипту в Украине делаю только я и НБУ", - заявил основатель KUNA Bitcoin Agency и сооснователь Bitcoin Foundation Ukraine Михаил Чобанян. По его словам, eUAH — это фейк. "Его подстроили явно, чтобы думали, что это нацкриптовалюта от НБУ", - отметил он. Как говорит Чобанян, любой мошенник может оформить такой проект за десять минут, еще день потратить на запуск сайта. "И ты - "НБУ" или Federal reserve system", - иронизирует бизнесмен.

В Госагентстве по e-government тоже не скрывали удивления от такой новости. Советник главы ведомства Константин Ярмоленко тоже считает, что создатели eUAH — мошенники. По его словам, их цель — собрать средства с доверчивых пользователей под видом государственного ICO и исчезнуть.

В пресс-службе Нацбанка открестились от eUAH. В ведомстве уточнили что их пилотный проект по созданию национальной денежной единицы Украины в цифровой форме с использованием технологии Blockchain сейчас находится в стадии разработки и анализа. "Он не выносится на широкую общественность и проводится на условиях волонтерства", - уточнили в ведомстве.

Мария Иванова, которая ведет проект e-гривни в НБУ, сообщила, что информация о мошенниках уже передана в департамент безопасности. Впрочем, не совсем понятно, как можно оперативно ликвидировать eUAH. На сайте проекта есть только общий e-mail и не указаны контактные лица.

В конце 2017 года НВ сообщало, что исполняющий обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий пояснил, что Нацбанк не придерживается позиции запрета обращения криптовалют в Украине.