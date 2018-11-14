14 ноября 2018, среда

В Украине заработали новые сервисы YouTube

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Новые функции сайта стали доступны в Украине
Фото: pixabay

Новые функции сайта стали доступны в Украине

Во вторник, 13 ноября, в Украине начали работать два новых сервиса: аудиостриминг YouTube Music и YouTube Premium.

YouTube Music является стриминговым сервисом для прослушивания музыки. Пользователи получат доступ к музыкальным видео, официальным альбомам, синглам, ремиксам, живым выступлениям, каверам, а также редким композициям.

YouTube Music Premium открывает доступ к офлайн-загрузке треков, проигрыванию музыки в фоновом режиме и отключает рекламу.

Подписка на YouTube Music Premium стоит 79 грн/мес за индивидуальный аккаунт и 119 грн/мес за семейный тариф для пользователей Android.

Также подписчики Google Play Music получат премиум аккаунт автоматически.

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