В Украине заработали новые сервисы YouTube

Во вторник, 13 ноября, в Украине начали работать два новых сервиса: аудиостриминг YouTube Music и YouTube Premium.
YouTube Music является стриминговым сервисом для прослушивания музыки. Пользователи получат доступ к музыкальным видео, официальным альбомам, синглам, ремиксам, живым выступлениям, каверам, а также редким композициям.
YouTube Music Premium открывает доступ к офлайн-загрузке треков, проигрыванию музыки в фоновом режиме и отключает рекламу.
Подписка на YouTube Music Premium стоит 79 грн/мес за индивидуальный аккаунт и 119 грн/мес за семейный тариф для пользователей Android.
Также подписчики Google Play Music получат премиум аккаунт автоматически.
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