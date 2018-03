В Twitter появилась функция закладок

Сеть микроблогов Twitter объявила о внедрении функции закладок для своих пользователей.

"Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочесть позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите", - говорится в сообщении компании.

Found something historic?

Don’t want to forget a joke?

Article that you want to read later?



Save the Tweet with Bookmarks, and come back to it whenever you want. Only you can see your Bookmarks. pic.twitter.com/fM2QLcOYNF