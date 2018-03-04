В Twitter появилась функция закладок

Сеть микроблогов Twitter объявила о внедрении функции закладок для своих пользователей.
"Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочесть позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите", - говорится в сообщении компании.
Found something historic?— Twitter (@Twitter) 28 февраля 2018 г.
Don’t want to forget a joke?
Article that you want to read later?
Save the Tweet with Bookmarks, and come back to it whenever you want. Only you can see your Bookmarks. pic.twitter.com/fM2QLcOYNF
Ранее для того, чтобы перечитать понравившийся твит, нужно было его лайкнуть либо ретвитнуть. Однако результаты этих действий видны подписчикам пользователя, а новая функция обещает полную конфиденциальность.
Напомним, Twitter объявила о начале жесткой борьбы против спам-ботов.
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