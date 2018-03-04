В Twitter появилась функция закладок

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Увидеть закладки сможет только сам пользователь
Фото: Tom Raftery / Flickr

Увидеть закладки сможет только сам пользователь

Сеть микроблогов Twitter объявила о внедрении функции закладок для своих пользователей.

"Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочесть позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите", - говорится в сообщении компании.

Ранее для того, чтобы перечитать понравившийся твит, нужно было его лайкнуть либо ретвитнуть. Однако результаты этих действий видны подписчикам пользователя, а новая функция обещает полную конфиденциальность.

Напомним, Twitter объявила о начале жесткой борьбы против спам-ботов.

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