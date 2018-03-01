В Топ-52 лучших мобильных разработчиков вошли компании с офисами в Украине

Топ-52 разработчиков мобильных приложений добились в 2017 году успехов не в последнюю очередь благодаря украинским программистам

Исследовательская компания AppAnie обнародовала свой ежегодный рейтинг лучших в мире разработчиков мобильных приложений. В их число попали компании, часть офисов которых расположены в нашей стране.

Аналитики AppAnie ежегодно выпускают "колоду карт" - Топ-52 самых успешных разработчиков мобильного программного обеспечения. Это компании с самым высоким уровнем дохода в магазинах iOS и Google Play. Как и в предыдущие несколько лет, в рейтинге преобладают представители Азиатско-Тихоокеанского региона.

По итогам 2017 в этом списке первое и второе место заняли китайские Tencent и NetEase. Дальше - Netmarble из Южной Кореи. В целом компании из Китая и Японии заняли 26 мест - ровно половину "колоды карт".

Место #11 занял ирландский разработчик мобильных игр Playrix. Согласно данным портала DOU.ua, офисы этой компании также расположены в Киеве и Харькове.

На 32-м месте расположилась австралийская Aristocrat. Она в октябре 2017 приобрела Plarium Global Ltd, отделы которой есть, среди прочих, в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

В престижный список вошла также французская Vivendi (#47). Ей принадлежит известная в игровой индустрии компании Gameloft с подразделениями в Харькове и Львове.

В Топ-52 самых успешных мобильных разработчиков 2017 попали такие гранды IT-индустрии, как Microsoft (#39) и Google #42.