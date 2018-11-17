В тени соцсети. Семь мобильных приложений от Facebook, о которых вы не знали

Рассказываем о мобильных приложениях от Facebook, которые помогут получить от социальной сети максимум, но вы скорее всего о них не слышали.

С момента своего основания Facebook стал не просто соцсетью для общения с друзьями, а и площадкой для бизнеса, организации мероприятий, встреч, социальных проектов и даже выхода офлайн. За это время он оброс несколькими очень полезными приложениями.

Facebook Lite

Это упрощенная версия обычного приложения Facebook, но рассчитаное на устаревшие смартфоны. Для работы Lite не нужно скоростное подключение к интернету и оно занимает всего 1 мегабайт. И даже если у вас абсолютно новый смартфон, но вы хотите сэкономить трафик и свободное место на жестком диске то это - идеальное решение.

К сожалению, с помощью него нельзя делать прямые трансляции и фотографии в формате 360, но запостить/посмотреть ленту или сториз, загрузить фотографию в альбом - запросто.

Messenger Lite

Легкая версия мессенджера для Facebook. Здесь все по тем же принципам, что и в основном приложении: занимает минимум места, тратит минимум ресурсов батареи и оперативной памяти, работает быстро и выполняет приоритетные функции мессенджера (пересылка сообщений, фотографии, эмодзи, гифок, чаты и приватные видео звонки).

Local

Приложение с местами и событиями, которые есть в Facebook. Вы добавляете в него свою локацию и вводите в поиск интересы, например, музыка, кино, концерты, рестораны, кафе и увидите все, что происходит или будет происходить рядом с вами. Добавленные мероприятия появятся в календаре. С этим приложением вы не пропустите ничего интересного.

Pages Manager

Приложение для администраторов публичных страниц Facebook и Instagram. В нем удобно вести переписку с подписчиками, отсылать push-сообщения о важных событиях, создавать и обновлять посты и анализировать статистику. Оно создано для того, чтобы можно было управлять бизнес-страницей без компьютера.

Workplace

Корпоративный чат от Facebook. Если вы ищете мессенджер для организации командной работы с удаленными сотрудниками попробуйте Workplace. Скорее всего ваши сотрудники уже зарегистрированы в Facebook и остается только добавить их в рабочую группу. В приложении можно делать групповые звонки, ставить задачи, создавать чаты и встречи.

Moments

Облачный сервис для создания фотоальбомов. Сохраняйте фотографии и видео без потери качества, ограничений облачного хранилища и делитесь ими со своими друзьями. Приложение автоматически сортирует снимки по дате и локации. Выгружайте фотографии и освобождайте место на смартфоне для новых.

MSQRD

Маскарад накладывает на ваше лицо 3D-маску, которая двигается вместе с вашими эмоциями. Оно может снимать как фото так и видео.

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