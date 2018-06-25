В Тайване началось производство сверхтонких процессоров для Apple

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) запустила массовое производство чипов следующего поколения A12, которое использует 7-нм технологической процесс.
Глава TSMC С. С. Вэй сообщила о старте коммерческого производства таких чипов во время технологического симпозиума фирмы в Тайване, пишет PhoneArena.
Процессор Apple A12, который дебютирует в моделях iPhone 2018 года, будет впервые в коммерческих гаджетах построен с использованием 7-нм техпроцесса и станет, по словам руководства, важнейшим продуктом TSMC в 2018 году. Начиная с третьего квартала, TSMC начнет производство 7-нанометровых чипов с использованием фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV).
Также TSMC уже получила заказы на 7-нанометровые чипы от 20 компаний, включая AMD, Nvidia и Qualcomm. Большинство из них будут выполнены только в первой половине 2019 года, то есть на полгода позже, чем для Apple.
Технология 7-нм относится к плотности транзисторов на чипе. Использование меньшего техпроцесса позволяет процессорам быть меньше, быстрее и эффективнее, и со временем может привести к экономии затрат. С ними смартфоны смогут работать от батареи дольше и меньше нагреваться.
Текущие ведущие процессоры на смартфонах, такие как Apple A11 Bionic и Snapdragon 845 Qualcomm, сейчас производятся с 10-нм процессом.
Также отмечается, что компания TSMC планирует начать производство чипов с использованием 5-нм техпроцесса в первой половине следующего года; массовое производство подобных процессоров может начаться уже во второй половине 2019 года. Тайваньская компания намерена вложить $25 млрд в 5-нанометровые технологии.
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