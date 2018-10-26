В 100 раз быстрее. Как австралийские ученые совершили революцию в построении интернета

Ученые нашли способ, как увеличить скорость интернета в 100 раз

Исследователи из Мельбурна смогли значительно увеличить скорость передачи информации в сети с помощью эффекта закрученного света. По их словам, технологию можно внедрить в текущую инфраструктуру интернета.

Одной из главных неприятностей современного человека является низкая скорость интернет-соединения. Раздражать может как долгая загрузка видео в высоком качестве, так и нераспознанное местоположение во время заказа такси или вождения автомобиля.

Даже в Украине отсутствие 3 или 4G-покрытия в некоторых местах уже вызывает негодование пользователей. Хотя, еще в середине 2000-х реальностью большинства украинцев были модемы удаленного доступа, телефонный интернет и ограниченный трафик.

С приходом широкополосных технологий, понятие скорости интернета стало довольно относительным: если раньше несколько гигабайт можно было качать неделю, - то сейчас никто не задумывается о том, какие объемы информации ежесекундно циркулируют в сети.

Но, оказывается, и этого теперь мало, ведь количество оцифрованных вещей, которые беспрерывно должны получать/передавать данные, растет в геометрической прогрессии, и даже высокоскоростное подключение требует доработок.

Свое решение предложили ученые из Мельбурнского королевского технологического университета.

Что изобрели?

Исследователи оптики изобрели первое в мире нанофотоническое устройство для кодирования и обработки данных, передает издание Inverse.

Разработчики использовали так называемый эффект “закрученного света”, с помощью которого им удалось увеличить объем данных, передаваемых через традиционный волоконно-оптический интернет-кабель.

Почему это важно?

Оптоволокно является наиболее распространенным каналом передачи данных - такой кабель проложен под всем мировым океаном.

Новая технология австралийских ученых позволит не разрушать эту инфраструктуру, а, наоборот, усовершенствовать ее до небывалых ранее скоростей обработки информации.

Сообщается об увеличении скорости передачи данных в 100 раз.

Как работает система?

Поскольку действующее широкополосное подключение использует для передачи данных видимый нам цветовой спектр, ученые решили задействовать и невидимые для человека цвета, за счет изменения их направления. Именно этот оптический эффект и называется “закручиванием света”.

Кроме этого, после изменения структуры волокна, которое передает данные, инженерам нужно было разработать и метод расшифровки нового сигнала.

“Ранее, для этого потребовалось бы устройство, размером со стол, что совершенно нецелесообразно для телекоммуникаций. Но, используя ультратонкие нанофотонные чипы, которые могут измерять долю миллиметра, наше изобретение совершенствует систему и может быть установлено на конечной части оптоволоконного кабеля”, - говорит один из авторов работы Доктор Хаоран Рен.

По сути, ученые смогли увеличить пропускную способность существующих интернет-проводов, благодаря использованию расширению светового пучка, который несет информацию.

Как это отразится на пользователях?

Согласно Inverse, 99% всех данных на планете передается через 1,1 млн км оптоволоконных проводов, которые находятся под водой.

Но, поскольку запрос на увеличение мощности и, соответственно, объемов передаваемой информации растет, новый метод позволит избежать “информационного коллапса”, за счет изменения количества световых импульсов в налаженной системе.

“Ежемесячный интернет-трафик одного человека увеличился с 19 Гб в 2009-м до 109 Гб в 2016-м. К 2021-му US Telecom [Ассоциация телекоммуникаций США - ред.] прогнозирует, что трафик пользователей США вырастет до 264 Гб”, - пишет издание.

Технологии облачного вычисления, видео-стримминг, системы виртуальной и дополненной реальности не только значительно увеличивают объемы информации в интернет-сетях, но и требуют постоянного роста скорости их передачи.

Создатели новой оптической технологии уверяют, что разработанная система поможет решить эту проблему и в целом существенно повлияет на развитие телекоммуникаций.

Как ранее писало НВ, в начале октября 2018-го, американский интернет-провайдер Verizon запустил первую в мире коммерческую сеть 5G, которая доступна жителям Хьюстона, Индианаполиса, Лос-Анджелеса и Сакраменто.

Рабочая скорость самой современной интернет сети составляет около 300 Мбит/секунду, а максимальная достигает 1 Гбит/секунду.

Следующей страной после США, которая получит 5G-покрытие должна стать Южная Корея.