В США полиция пыталась использовать отпечаток покойника, чтобы разблокировать его телефон

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
B США пoлицeйcкиe пытaлиcь paзблoкиpoвaть тeлeфoн пpи пoмoщи oтпeчaткoв пaльцeв пoкoйникa
Фото: flickr.com

B США пoлицeйcкиe пытaлиcь paзблoкиpoвaть тeлeфoн пpи пoмoщи oтпeчaткoв пaльцeв пoкoйникa

Полицейские штата Флорида попытались разблокировать смартфон убитого Лайнуса Филлипа его же отпечатком пальца.

Инцидент произошел в похоронном бюро города Клируотер. Разблокировать телефон таким образом не получилось, пишет The Verge

Лайнус Филлип был убит в конце марта офицерами Мэтью Штайнером и Прентисом Эблесом после того, как они вытащили его из автомобиля. Лайнуса убили, когда двое офицеров попытались арестовать его за запах марихуаны в машине, а он попытался убежать.

Вскоре после смерти Филлипа детективы Ларгоса отправились в похоронное бюром в Сильванском аббатстве в Клируотере, штат Флорида, где находилось тело. Они попытались и не смогли разблокировать его телефон.

Виктория Армстронг, невеста Филлипа, рассказала журналистам, что считает поведение полиции "неуважительным и противозаконным". Девушка была в похоронном бюро незадолго до того, когда полицейские попытались разблокировать смартфон, приложив руку трупа к датчику отпечатков пальцев.

Представитель полиции заявил, что детективам не нужен был ордер на обыск, поскольку конституционная защита от обысков не распространяется на умерших. Подобная оценка поддержана несколькими юристами, которые заявили, что это было "омерзительно", но законно.

Ранее НВ сообщало, что полиция в Уэльсе смогла арестовать и осудить торговца наркотиками, идентифицировав его по отпечатку пальца на фотографии, опубликованной в WhatsApp. На снимке была изображена рука человека, который держал на ладони таблетки экстази.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове