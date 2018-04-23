В США полиция пыталась использовать отпечаток покойника, чтобы разблокировать его телефон

Полицейские штата Флорида попытались разблокировать смартфон убитого Лайнуса Филлипа его же отпечатком пальца.

Инцидент произошел в похоронном бюро города Клируотер. Разблокировать телефон таким образом не получилось, пишет The Verge.

Лайнус Филлип был убит в конце марта офицерами Мэтью Штайнером и Прентисом Эблесом после того, как они вытащили его из автомобиля. Лайнуса убили, когда двое офицеров попытались арестовать его за запах марихуаны в машине, а он попытался убежать.

Вскоре после смерти Филлипа детективы Ларгоса отправились в похоронное бюром в Сильванском аббатстве в Клируотере, штат Флорида, где находилось тело. Они попытались и не смогли разблокировать его телефон.

Виктория Армстронг, невеста Филлипа, рассказала журналистам, что считает поведение полиции "неуважительным и противозаконным". Девушка была в похоронном бюро незадолго до того, когда полицейские попытались разблокировать смартфон, приложив руку трупа к датчику отпечатков пальцев.

Представитель полиции заявил, что детективам не нужен был ордер на обыск, поскольку конституционная защита от обысков не распространяется на умерших. Подобная оценка поддержана несколькими юристами, которые заявили, что это было "омерзительно", но законно.

Ранее НВ сообщало, что полиция в Уэльсе смогла арестовать и осудить торговца наркотиками, идентифицировав его по отпечатку пальца на фотографии, опубликованной в WhatsApp. На снимке была изображена рука человека, который держал на ладони таблетки экстази.