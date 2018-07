Зачем Володька сбрил усы. В сети разгорается новый скандал вокруг личности создателя биткоин

В сети появилась информация о том, что отец биткоин Сатоши Накатомо пишет мемуары. Эксперты не могут подтвердить или опровергнуть подлинность документа.

Миру до сих пор неизвестно, кто стоит за созданием самой популярной криптовалюты – биткоин, которая открыла эру цифровых денег и полностью изменила понятие валюты как таковой.

На слуху лишь одно имя – Сатоши Накатомо, именно так подписался человек, или группа людей, которые представили оригинальный код биткоин.

На днях, якобы сам Сатоши опубликовал заявление, в котором анонсировал выход книги об истории биткоин и тех, кто стоял за ним.

Первая глава книги, в которой автор описывает свои мысли на начальном этапе развития криптовалюты, уже опубликована в сети.

В частности, там указано: «Создавая биткоин, все мысли сошлись к тому, как интегрировать уже существующие идеи из общества киберпанков. Идеи, которые предлагали такие люди, как Адам Бэк, Вэй Дай, Дэвид Чаум и Хэл Финни».

Кроме истории создания неотслеживаемых электронных денег, в этой главе автор указывает, что Сатоши Накатомо – это псевдоним, аналог распространенного имени Джон Смит, который не доказывает, что отец биткоин из Японии.

Автор пишет, что интересовался криптографией еще с раннего возраста и уже в 20 лет начал публиковать сообщения о биткоине. К созданию этой криптовалюты приложили руку разные программисты, но, как пишет якобы Сатоши, его проект стал успешным из-за того, что он оказался в нужное время в нужном месте.

С первого взгляда, информация в документе кажется вполне реальной и логичной, но некоторые эксперты скептически относятся к подобным заявлениям.

Так, один из авторов Mashable Стэн Шродер написал, что подозрения вызывают отсутствие упоминаний о Нике Сабо – эксперте по криптографии, которого многие принимают за настоящего Сатоши Накамото.

Стэн также пишет, что Сатоши известен своей грамотностью, что можно проследить в white paper биткоин – документе, описывающем техническую составляющую криптовалюты. А опубликованная выдержка из книги была пронизана ошибками.

Автор книги также не дает никаких убедительных доказательств, вроде переписок с некоторыми из упомянутых создателей биктоин, которые могли бы подтвердить, что это действительно он.

Австралийский предприниматель Крег Райт, который тоже присваивал себе имя Сатоши Накатомо, но не предоставил никаких доказательств, написал, что автор книги об истории биткоин не имеет никакой точной информации или технических деталей.

