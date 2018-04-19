В России взялись блокировать IP-адреса облачного хостинга Microsoft

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В России началась волна блокировок IP-адресов техно-компаний

В России началась волна блокировок IP-адресов техно-компаний

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов несколько десятков тысяч IP-адресов облачного хостинга Azure, который принадлежит Microsoft.

О начале блокировки пишет Медуза.

Роскомнадзор распорядился заблокировать подсеть 51.136.0.0/15, в которую входит 131 тысяча IP-адресов. В официальном списке IP-адресов датацентров Azure указана подсеть 51.136.0.0/17 (32 тысячи адресов, входящих в заблокированный Роскомнадзором диапазон). Остальные адреса из включенной в реестр подсети также относятся к Microsoft.

Платформа Azure  применяется в том числе для хранения данных, онлайн-проектов и работы с алгоритмами машинного обучения.

"Попавший в реестр запрещенных сайтов диапазон адресов — один из нескольких тысяч, относящихся к Azure", - сказано в сообщении.

Напомним, по иску Роскомнадзора суд запретил популярный мессенджер Telegram. С 16 апреля регулятор начал блокировку популярного мессенджера.

Позже стало известно, что под волну блокировок попали IP-адреса крупнейших хостинг-провайдеров - Amazon и Google. Они были частью инфраструктуры запрещенного мессенджера.

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В результате Роскомнадзор также пригрозил заблокировать Facebook из-за отказа выполнять технические требования.

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