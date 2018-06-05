В России ввели штрафы для поисковиков за выдачу "запрещенных" ссылок

Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, который вводит штрафы для операторов поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные в РФ сайты.

Поправки об этом уже внесли в Кодекс РФ об административных правонарушениях, сообщает ТАСС.

Как отмечается в законе, "неисполнение поисковиками обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы будет грозить штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей".

Аналогичные штрафные санкции вводятся за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, заблокированных в России.

Поправки в КоАП являются сопутствующими к закону об анонимайзерах, принятому в конце весенней сессии Госдумы 2017 года. Этот документ запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов предоставлять возможности для доступа к запрещенным в РФ сайтам.

Напомним, Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google.

Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают безопасности страны: через Telegram распространяют информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.

В то же время 15 мая стало известно, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.