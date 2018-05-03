В России могут заблокировать Viber

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров не исключил, что блокировка может коснуться и мессенджера Viber.

Это произойдет, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования от мессенджера, подчеркнул российский министр.

"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", - сказал ТАСС глава Минкомсвязи Николай Никифоров, отвечая на вопрос, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с блокировкой Telegram.

При этом Николай Никифоров также отметил, что если решение суда о блокировке Telegram "исполняется с переменным успехом, то есть соответствующие должностные лица, которые отвечают за эту работу".

13 апреля московский суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Причиной подобных мер стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Эта обязанность содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как "закон Яровой"), принятом Госдумой в июне 2016 года.

Кроме блокировки мессенджера, у некоторых российских пользователей в ночь на 22 апреля появились проблемы с доступом к стартовой странице сайта Google. По словам генерального директора провайдера Diphost Филиппа Кулина, Роскомнадзор заблокировал около 63 IP-адресов Google.

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17 апреля стало известно о миллионах заблокированных адресов Amazon и Google, сервисы которых Telegram использует для обхода блокировки. Известно также о перебоях в работе Viber, Одноклассников, сервисов Microsoft, VPN и прокси-сервисов и других.

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